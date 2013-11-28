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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 27 тра, 2020 21:28
lrs7719 написав: Investor_33 написав: lrs7719 написав:
Оптимизм это здорово, когда он основан на здравом смысле.
Аваль - это последнее. Не из того, что есть, а вообще. Уже это должно весьма напрягать.
Впрочем всё последовательно, сначала центр по 3-4, затем бавл по номиналу
У меня аваль как альтернатива депозиту или баксоматрацу с мечтаниями о курсе 30+.
З.Ы. Я ж не навязываю а говорю всёпропальщикам что дивроходность в районе 20% годовых в гривне (а уменя за последние 3 года и в долларе, курс около 27 был когда я заходил и ценник около 20коп/ак)
Зафиксировались в кеш? Если нет - то вся доходности просто цифры. Приятная, но виртуальная реальность.
Возможно вы и правы, но у меня другое видение ситуации. Падения ВВП стран это не кризис а следствие карантина, кризиса ИМХО не будет до 2022го года (от жеж какая красивая цифра
). Все вокруг уже 3 года орут о мировом кризисе, а сейчас с н силой, его пока не будет.
Так что сижу в авале как минимум до ОСА по результатам 2020го года, ЧП регулярно хорошую показывают и двд платят ... чего еще нада?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:55
lrs7719 написав: Investor_33 написав:
Так что сижу в авале как минимум до ОСА по результатам 2020го года, ЧП регулярно хорошую показывают и двд платят ... чего еще нада?
Вот с этим согласен полностью, особенно если это в рамках диверсификации. А что будет, конечно, никто не знает, но жить то как то надо сейчас.
Ну, конечно не без диверсификации. Вот всё руки чешутся докупить (думаю 40+коп увидив в этом году), да после того как Вас почитаю и еще некоторых тут на форуме - всё откладываю))))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:03
волк из басни Эзопа или мальчик-пастух который кричал волк?
Время покажет.
ps
"безидейно, одиночество мое"
VRI выше сильнее быстрее
Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:19
Доброго дня , панство.
Підкажіть будь-ласка , через якого брокера краще торгувати на іноземних фондових біржах ?
Дякую.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:08
Остап
їх надто багато, які ваші критерії ОК-неОК?
напр
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:28
Наблюдательный совет "Центрэнерго" в пятницу сменил и.о. генерального директора "Центрэнерго", назначив на эту должность Александра Корчинского, чью кандидатуру правительство согласовало в конце февраля, сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
"Сегодня мы вернули под контроль государства "Центрэнерго". Несмотря на все сопротивление: судебный троллинг, неоднократное минирование здания Фонда госимущества, давление на наблюдательный совет", – написал он на своей странице в Facebook.
По словам главы ФГИ, были сделаны выводы после прошлых неудачных попыток назначить нового руководителя компании, когда они срывались через судебные запреты и звонки о минировании Фонда.
"Мы провели однодневную молниеносную операцию: решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя "Центрэнерго". Все это - сегодня, буквально за 4-5 часов", – пояснил Сенниченко.
По его словам, сейчас будет стоять задача "обнаружить всех, кто перешел на темную сторону силы", так как у Фонда, который управляет мажоритарным госпакетом акций, сегодня нет информации о состоянии дел на предприятии, а предыдущее руководство "Центрэнерго" скрывало данные аудита.
"Все это мы делаем для того, чтобы "Центрэнерго" превратилось из черной дыры украинского бюджета, где исчезли около 100 млрд грн с 2004 года, на дверь к экономическому развитию и инвестициям. От прозрачности и порядка на предприятии до успешной и разумной приватизации - дорога прямая и короткая. И первый шаг уже сделан", – написал глава ФГИ.
Как сообщалось, 4 марта было обнародовано распоряжение Кабмина №205 от 26 февраля 2020 года, которым правительство согласилось с предложением ФГИ о назначении Корчинского.
В то же время окружной административный суд Киева 28 февраля запретил ФГИ совершать действия, направленные на смену членов дирекции ПАО "Центрэнерго", в частности, и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр.
Истцом выступил один из двух членов набсовета "Центрэнерго", которые были назначены 6 ноября прошлого года акционером компании Ярославом Громко. Согласно данным компании, речь идет либо о Михаиле Горбане, либо о Михаиле Столетнем – оба на тот момент работали в национализированном ПриватБанке юрисконсультами.
Член набсовета в своем иске указал, что полномочия менять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию (по представлению гендиректора) согласно уставу принадлежат исключительно набсовету, и суд согласился с его доводами.
ФГИ пытался провести заседания наблюдательного совета по вопросу смены руководителя, однако также получал звонки о минировании.
Шестой апелляционный административный суд Киева 25 мая, несмотря на поступившее сообщение о минировании, отменил определение о запрете назначать нового руководителя "Центрэнерго". (Интерфакс)
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:32
Сводный платежный баланс Украины в апреле 2020 года сведен с профицитом $716 млн, тогда как в апреле 2019 года дефицит составлял $46 млн, такие предварительные данные сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу.
Согласно им, профицит текущего счета платежного баланса в прошлом месяце составил $1,4 млрд, при этом в апреле прошлого года дефицит показателя составлял $92 млн. (Интерфакс)
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