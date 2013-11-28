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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.8 5 40
Сильный рост
13%
5
Рост
13%
5
Болото
60%
24
Падение
15%
6
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:00

greenozon

ПриватБанк обвиняет Коломойского в отмывании на Кипре 470 миллиардов долларов
SsBb
 
Повідомлень: 264
З нами з: 06.05.08
Подякував: 179 раз.
Подякували: 177 раз.
 
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