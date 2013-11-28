Заседание наблюдательного совета "Укрнафты", которое следовало за резонансным заседанием об отмене конкурса по отбору главы правления и утверждении в этой должности Олега Геза, было перенесено по предложению представителей НАК "Нафтогаз Украины", сообщил член совета, глава комитета по назначениям и вознаграждениям Андрей Бойцун.

"Это было очередное заседание, и в повестку дня были включены разные вопросы", – сказал он.

"Вопроса условий контракта с главой правления среди них не было. Новая дата проведения заседания еще неизвестна", – добавил Бойцун, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".



Ранее Бойцун в интервью агентству сообщил, что все еще надеется переубедить членов набсовета пересмотреть свое решение об отмене конкурса, и отметил, что считает вопрос назначения нового главы открытым, так как необходимо выполнить ряд формальностей. Среди них – дача набсоветом комитету по назначениям и вознаграждениям поручения разработать условия контракта, уточнял Бойцун.

"В этом смысле ничего не изменилось", – прокомментировал он текущую ситуацию.

Бойцун подчеркнул, что, по-прежнему, уверен в полном соответствии проводившегося конкурса по отбору главы правления наивысшим требованиям корпоративного управления и уточнил, что подробно описал все свои аргументы в защиту конкурса на своей странице в Facebook.



Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" с 30 апреля 2019 года прекратили полномочия главы правления Марка Роллинса и избрали вр.и.о. Олега Геза, который с октября 2017 года занимал должность исполнительного вице-президента компании по вопросам сбыта.

Сформированный весной 2019 года новый набсовет получил право назначать главу компании. В рамках конкурса по отбору CEO на отдельном конкурсе была отобрана из шести кандидатов компания-рекрутер – Boyden, которая предоставляла "Укрнафте" услуги из четырех офисов – в Хьюстоне (США, два партнера), Лондоне (Великобритания), Ставангере (Норвегия) и Киеве.

В результате рекрутеры подали "длинный список" из 179 кандидатов, включая внутренних, из которого затем составили "приоритизированный список" список из 26 кандидатов. Затем он был сужен до "короткого списка". В рамках этого отбора также рассматривались бывший и сегодняшний менеджмент самой "Укрнафты" (среди которых был Гез), а также два кандидата, предложенные самой компанией. По словам Бойцуна, работа по поиску была осуществлена на 95%, и оставалось только провести собеседования с отобранными лучшими кандидатами.

Однако, сперва, комитет по назначениям голосами членов, номинированных миноритариями, а затем и набсовет, благодаря голосу одного из трех представителей НАК "Нафтогаз Украины" 20 мая решил отменить конкурс и назначить главой правления Геза.



Финансовые результаты "Укрнафты" за 2019 год еще не опубликованы. В январе-марте 2020 года Компания получила 852,6 млн чистого убытка против 296 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Ее выручка за этот период снизилась на 34,4% – до 4 млрд 397,2 млн грн.

"Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,068 млн тонн) по сравнению с 2018 годом – до 1,516 млн тонн, природного газа – на 7,5% (на 0,081 млрд куб. м), до 1,163 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 1,8% (на 2 тыс. тонн), до 112 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. (Интерфакс)