Фонд госимущества: Чистый убыток "Центрэнерго" за 2019 год – более 2 миллиардов. Приватизация производителя тепловой энергии - "Центрэнерго" - планируется на второй квартал 2021 года, Фонд госимущества оценивает чистый убыток госкомпании за 2019 год на уровне более 2 млрд грн. Об этом в комментарии Reuters заявил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. По его словам, экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал причиной отсрочки большей части процесса приватизации на следующий год. "Мы создали комиссию, сейчас выберем советника по вопросам приватизации. Это будет консорциум или инвестиционный банк, который впоследствии проведет все необходимые процедуры подготовки предприятия к приватизации", - сказал Сенниченко.
Глава Фонда госимущества также прокомментировал смену и.о. гендиректора компании и убытки "Центрэнерго". Сенниченко заявил, что предыдущее руководство компании отказалось публиковать финансовый отчет за 2019 год, Фонд оценивает убытки "Центрэнерго" за это время в более чем 2 млрд грн. Reuters пишет, что предыдущее руководство компании не ответило ему на запрос о комментарии по убыткам. По словам главы Фонда госимущества, определить цену на "Центрэнерго" удастся только после того, как в компании проведут ревизию и оценят ее убытки и долги.
Напомним: Олигарх Игорь Коломойский перенес офис "Центрэнерго" после того, как сменилось руководство компании. 29 мая Фонд госимущества вернул "Центрэнерго" под контроль государства - наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил и.о. гендиректора компании Александра Корчинского. Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19. Ранее Сенниченко заявил, что Апелляционный суд отменил решение Окружного админсуда Киева, который запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на изменение членов дирекции ПАО "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко.
В марте правительство согласилось с предложением Фонда госимущества о назначении экс-гендиректора компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго". В июле 2019-го ЭП сообщила, что экс-директор "ДРФЦ" Виталий Беляков с начала июля стал новым неофициальным куратором угольной отрасли, сменив в этой "должности" Виталия Кропачева. Инициатором смены смотрящих стал Игорь Коломойский, а предприятия группы "Приват" начали сотрудничество с государственным "Центрэнерго", покупая у него дешевую электроэнергию и продавая ему дорогой уголь. (Экономическая правда)
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) по итогам первого квартала 2020 года получил $174 млн чистого убытка против $33 млн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года. Согласно сообщению холдинга на сайте Лондонской фондовой биржи во вторник, его выручка увеличилась
Заседание наблюдательного совета "Укрнафты", которое следовало за резонансным заседанием об отмене конкурса по отбору главы правления и утверждении в этой должности Олега Геза, было перенесено по предложению представителей НАК "Нафтогаз Украины", сообщил член совета, глава комитета по назначениям и вознаграждениям Андрей Бойцун. "Это было очередное заседание, и в повестку дня были включены разные вопросы", – сказал он. "Вопроса условий контракта с главой правления среди них не было. Новая дата проведения заседания еще неизвестна", – добавил Бойцун, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".
Ранее Бойцун в интервью агентству сообщил, что все еще надеется переубедить членов набсовета пересмотреть свое решение об отмене конкурса, и отметил, что считает вопрос назначения нового главы открытым, так как необходимо выполнить ряд формальностей. Среди них – дача набсоветом комитету по назначениям и вознаграждениям поручения разработать условия контракта, уточнял Бойцун. "В этом смысле ничего не изменилось", – прокомментировал он текущую ситуацию. Бойцун подчеркнул, что, по-прежнему, уверен в полном соответствии проводившегося конкурса по отбору главы правления наивысшим требованиям корпоративного управления и уточнил, что подробно описал все свои аргументы в защиту конкурса на своей странице в Facebook.
Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" с 30 апреля 2019 года прекратили полномочия главы правления Марка Роллинса и избрали вр.и.о. Олега Геза, который с октября 2017 года занимал должность исполнительного вице-президента компании по вопросам сбыта. Сформированный весной 2019 года новый набсовет получил право назначать главу компании. В рамках конкурса по отбору CEO на отдельном конкурсе была отобрана из шести кандидатов компания-рекрутер – Boyden, которая предоставляла "Укрнафте" услуги из четырех офисов – в Хьюстоне (США, два партнера), Лондоне (Великобритания), Ставангере (Норвегия) и Киеве. В результате рекрутеры подали "длинный список" из 179 кандидатов, включая внутренних, из которого затем составили "приоритизированный список" список из 26 кандидатов. Затем он был сужен до "короткого списка". В рамках этого отбора также рассматривались бывший и сегодняшний менеджмент самой "Укрнафты" (среди которых был Гез), а также два кандидата, предложенные самой компанией. По словам Бойцуна, работа по поиску была осуществлена на 95%, и оставалось только провести собеседования с отобранными лучшими кандидатами. Однако, сперва, комитет по назначениям голосами членов, номинированных миноритариями, а затем и набсовет, благодаря голосу одного из трех представителей НАК "Нафтогаз Украины" 20 мая решил отменить конкурс и назначить главой правления Геза.
Финансовые результаты "Укрнафты" за 2019 год еще не опубликованы. В январе-марте 2020 года Компания получила 852,6 млн чистого убытка против 296 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Ее выручка за этот период снизилась на 34,4% – до 4 млрд 397,2 млн грн. "Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,068 млн тонн) по сравнению с 2018 годом – до 1,516 млн тонн, природного газа – на 7,5% (на 0,081 млрд куб. м), до 1,163 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 1,8% (на 2 тыс. тонн), до 112 тыс. тонн. "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. (Интерфакс)
АО “Крюковский вагоностроительный завод” (КВСЗ) в январе-марте 2020 года получило консолидированную чистую прибыль в размере 74,5 млн грн, что в 4,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (310,75 млн грн). Согласно обнародованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку промежуточной отчетности предприятия, чистый доход от реализации продукции за этот период сократился на 43% — до 1,11 млрд грн.
Консолидированная валовая прибыль сократилась почти в 4,5 раза — до 101,06 млн грн, а прибыль от операционной деятельности снизилась почти впятеро — до 78,02 млн грн. Как сообщалось, ПАО “Крюковский вагоностроительный завод” (КВСЗ) завершило 2019 год, по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 828,87 млн грн (неконсолидированной), что на 70% больше, чем годом ранее.
КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов — пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов. Завод выпустил в прошлом году 5,28 тыс. грузовых вагонов — на 43,2% больше, чем годом ранее (3686 единиц).
НКЦПФР приняла решения об допуске ценных бумаг на рынок Украины
Щодо допуску інвестиційних паїв інвестиційного біржового фонду STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY SPDR® S&P 500® ETF Trust (код ISIN – US78462F1030) до обігу на території України Щодо допуску акцій Equity Residential (код ISIN – US29476L1070) до обігу на території України Щодо допуску акцій BLACKROCK FUND ADVISORS iSHARES TRUST – iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (код ISIN – US4642874329) до обігу на території України
Реанимация полумертвого клиента затянулась - и это надолго
За даними НБУ, в квітні найбільші збитки зафіксували Промінвестбанк (-91,5 млн грн), Кредит Дніпро (-32,8 млн грн), Ідея Банк (-25,1 млн грн), Правекс Банк (-15,6 млн грн), БТА Банк (-15,15 млн грн), А-Банк (-13,9 млн грн), МТБ Банк (-12,1 млн грн), ЄПБ (-6,5 млн грн), Місто Банк (-4,5 млн грн), Український капітал (-4,3 млн грн).
За січень-квітень найбільші збитки отримали Укрексімбанк (-1,66 млрд грн), Кредит Дніпро (-230 млн грн), Промінвестбанк (-77,2 млн грн), Сбербанк (-59,1 млн грн), Правекс Банк (-44,5 млн грн), БТА Банк (-37,5 млн грн), Місто Банк (-18,1 млн грн), Форвард Банк (-11,1 млн грн), Юнекс Банк (-7,1 млн грн), Оксі Банк (-5,3 млн грн).
За квітень найбільші прибутки задекларували Приватбанк (6,86 млрд грн), Ощадбанк (665 млн грн), Укрексімбанк (611 млн грн), Райффайзен Банк Аваль (327 млн грн), Сітібанк (193,6 млн грн), ПУМБ (185 млн грн), ОТП Банк (121,2 млн грн), Укрсиббанк (105,5 млн грн), Сбербанк (57,3 млн грн), Універсал Банк (52,8 млн грн).
Про найбільші прибутки за перші чотири місяці 2020 року звітують Приватбанк (17,3 млрд грн), Ощадбанк (3,3 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (1,36 млрд грн), ПУМБ (996 млн грн), ОТП Банк (680 млн грн), Сітібанк (605,2 млн грн), Укрсиббанк (551,8 млн грн), Креді Агріколь Банк (423,2 млн грн), Укргазбанк (380,6 млн грн), Альфа-Банк (320 млн грн).