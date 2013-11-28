с 23 мая военный сбор с ОВГЗ не взымается.
Ни с купонов, ни с инвестиционной прибыли.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:33
с 23 мая военный сбор с ОВГЗ не взымается.
Ни с купонов, ни с инвестиционной прибыли.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:36
так вроді нещодавно китайці купили біржу
чи не купили?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:37
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