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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2365236623672368

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.8 5 41
Сильный рост
12%
5
Рост
12%
5
Болото
61%
25
Падение
15%
6
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:33

с 23 мая военный сбор с ОВГЗ не взымается.

Ни с купонов, ни с инвестиционной прибыли.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:36

  Yuri_Z написав:
Американская Freedom Holding покупает 20% акций Украинской биржи

http://www.ux.ua/a9958/?nt=101


так вроді нещодавно китайці купили біржу
чи не купили? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:37

Зображення
Динамика американского фондового индекса S&P500 без компаний группы FAAANM (Facebook, Apple, Alphabet-Google, Amazon, Netflix и Microsoft).
3-ый график - MSCI World, исключая США.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:23

  greenozon написав:
  Yuri_Z написав:
Американская Freedom Holding покупает 20% акций Украинской биржи

http://www.ux.ua/a9958/?nt=101


так вроді нещодавно китайці купили біржу
чи не купили? :)


Даже в маленькой и недолугой украинской бирже отразилось мировое противостояние Америки и Китая.
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:29

прошу пардона, спутав із біржою ПФТС

https://www.ukrinform.com/rubric-econom ... birzi.html
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:38

МХП

Есть тут те, кто держит МХП купленное на УБ?
Через какого брокера\депозитарий проводите?
Интересует вопрос с обслуживанием хранения и прочими комиссиями. в т.ч. дивиденды. Может кто подсказать что почем?
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:30

  UX-2019 написав:Есть тут те, кто держит МХП купленное на УБ?
Через какого брокера\депозитарий проводите?
Интересует вопрос с обслуживанием хранения и прочими комиссиями. в т.ч. дивиденды. Может кто подсказать что почем?


Работаю с ІГ Универ как брокером так и депозитарным учереждением. Покупаю МНП на УБ - за сделку 300 грн. Брокерская комиссия ежемесячная 30 грн, за хранение ЦБ на счете пока не выставляли. Заводиш деньги на Расчетный центр и в тот же от брокера отзваниваются и формируют заявку на покупку по цене на УБ и покупаю вечером Отчет на електронку.
Счас МНП цена упала, каковы Вашы представления о будущем цены?
joik
 
Повідомлень: 242
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