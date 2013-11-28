с 23 мая военный сбор с ОВГЗ не взымается.
Ни с купонов, ни с инвестиционной прибыли.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:33
с 23 мая военный сбор с ОВГЗ не взымается.
Ни с купонов, ни с инвестиционной прибыли.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:36
так вроді нещодавно китайці купили біржу
чи не купили?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:37
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:23
Даже в маленькой и недолугой украинской бирже отразилось мировое противостояние Америки и Китая.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:29
прошу пардона, спутав із біржою ПФТС
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:38
МХП
Есть тут те, кто держит МХП купленное на УБ?
Через какого брокера\депозитарий проводите?
Интересует вопрос с обслуживанием хранения и прочими комиссиями. в т.ч. дивиденды. Может кто подсказать что почем?
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:30
Работаю с ІГ Универ как брокером так и депозитарным учереждением. Покупаю МНП на УБ - за сделку 300 грн. Брокерская комиссия ежемесячная 30 грн, за хранение ЦБ на счете пока не выставляли. Заводиш деньги на Расчетный центр и в тот же от брокера отзваниваются и формируют заявку на покупку по цене на УБ и покупаю вечером Отчет на електронку.
Счас МНП цена упала, каковы Вашы представления о будущем цены?
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