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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2366236723682369 Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два? Идеи: портфель 2.8 5 41 Сильный рост 12% 5 Рост 12% 5 Болото 61% 25 Падение 15% 6 Всього голосів : 41 Додано: Чет 11 чер, 2020 17:15 UX-2019 написав: joik написав: UX-2019 написав: Есть тут те, кто держит МХП купленное на УБ?

Через какого брокера\депозитарий проводите?

Интересует вопрос с обслуживанием хранения и прочими комиссиями. в т.ч. дивиденды. Может кто подсказать что почем? Есть тут те, кто держит МХП купленное на УБ?Через какого брокера\депозитарий проводите?Интересует вопрос с обслуживанием хранения и прочими комиссиями. в т.ч. дивиденды. Может кто подсказать что почем?



Работаю с ІГ Универ как брокером так и депозитарным учереждением. Покупаю МНП на УБ - за сделку 300 грн. Брокерская комиссия ежемесячная 30 грн, за хранение ЦБ на счете пока не выставляли. Заводиш деньги на Расчетный центр и в тот же от брокера отзваниваются и формируют заявку на покупку по цене на УБ и покупаю вечером Отчет на електронку.

Счас МНП цена упала, каковы Вашы представления о будущем цены? Работаю с ІГ Универ как брокером так и депозитарным учереждением. Покупаю МНП на УБ - за сделку 300 грн. Брокерская комиссия ежемесячная 30 грн, за хранение ЦБ на счете пока не выставляли. Заводиш деньги на Расчетный центр и в тот же от брокера отзваниваются и формируют заявку на покупку по цене на УБ и покупаю вечером Отчет на електронку.Счас МНП цена упала, каковы Вашы представления о будущем цены?



Интересует вопрос - от брокера поступила инфа что тариф на хранение зарубежных акций в НДУ - 15 евро в месяц минимум, в связи с этим предложили закрыть сделку.

В НДУ как я вижу этот тариф касается депозитарных учреждений. Хочу понять так все таки кто должен платить 15 евро в конечном счете. Интересует вопрос - от брокера поступила инфа что тариф на хранение зарубежных акций в НДУ - 15 евро в месяц минимум, в связи с этим предложили закрыть сделку.В НДУ как я вижу этот тариф касается депозитарных учреждений. Хочу понять так все таки кто должен платить 15 евро в конечном счете.



Узнаю у своего, но интуиция подсказывает,что собственник счета и будет платить. Узнаю у своего, но интуиция подсказывает,что собственник счета и будет платить. joik Повідомлень: 245 З нами з: 24.07.17 Подякував: 23 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 08:42 Всем привет.



Подскажите пожалуйста, кто уже заполнял годовую декларацию. Куда вносить полученный купонный доход от ОВГЗ ? Живите своим умом! zzzzzz 1 Форумчанин року Повідомлень: 37802 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3635 раз. Подякували: 10370 раз. Профіль 52 16 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2366236723682369 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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