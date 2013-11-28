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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2366236723682369

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.8 5 41
Сильный рост
12%
5
Рост
12%
5
Болото
61%
25
Падение
15%
6
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:15

  UX-2019 написав:
  joik написав:
  UX-2019 написав:Есть тут те, кто держит МХП купленное на УБ?
Через какого брокера\депозитарий проводите?
Интересует вопрос с обслуживанием хранения и прочими комиссиями. в т.ч. дивиденды. Может кто подсказать что почем?


Работаю с ІГ Универ как брокером так и депозитарным учереждением. Покупаю МНП на УБ - за сделку 300 грн. Брокерская комиссия ежемесячная 30 грн, за хранение ЦБ на счете пока не выставляли. Заводиш деньги на Расчетный центр и в тот же от брокера отзваниваются и формируют заявку на покупку по цене на УБ и покупаю вечером Отчет на електронку.
Счас МНП цена упала, каковы Вашы представления о будущем цены?


Интересует вопрос - от брокера поступила инфа что тариф на хранение зарубежных акций в НДУ - 15 евро в месяц минимум, в связи с этим предложили закрыть сделку.
В НДУ как я вижу этот тариф касается депозитарных учреждений. Хочу понять так все таки кто должен платить 15 евро в конечном счете.


Узнаю у своего, но интуиция подсказывает,что собственник счета и будет платить.
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:42

Всем привет.

Подскажите пожалуйста, кто уже заполнял годовую декларацию. Куда вносить полученный купонный доход от ОВГЗ ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2366236723682369
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