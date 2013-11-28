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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:15
UX-2019 написав: joik написав: UX-2019 написав:
Есть тут те, кто держит МХП купленное на УБ?
Через какого брокера\депозитарий проводите?
Интересует вопрос с обслуживанием хранения и прочими комиссиями. в т.ч. дивиденды. Может кто подсказать что почем?
Работаю с ІГ Универ как брокером так и депозитарным учереждением. Покупаю МНП на УБ - за сделку 300 грн. Брокерская комиссия ежемесячная 30 грн, за хранение ЦБ на счете пока не выставляли. Заводиш деньги на Расчетный центр и в тот же от брокера отзваниваются и формируют заявку на покупку по цене на УБ и покупаю вечером Отчет на електронку.
Счас МНП цена упала, каковы Вашы представления о будущем цены?
Интересует вопрос - от брокера поступила инфа что тариф на хранение зарубежных акций в НДУ - 15 евро в месяц минимум, в связи с этим предложили закрыть сделку.
В НДУ как я вижу этот тариф касается депозитарных учреждений. Хочу понять так все таки кто должен платить 15 евро в конечном счете.
Узнаю у своего, но интуиция подсказывает,что собственник счета и будет платить.
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joik
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Додано: Пон 15 чер, 2020 08:42
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, кто уже заполнял годовую декларацию. Куда вносить полученный купонный доход от ОВГЗ ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 15 чер, 2020 19:36
zzzzzz написав:
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, кто уже заполнял годовую декларацию. Куда вносить полученный купонный доход от ОВГЗ ?
овгз - никуда!!!
Все что получено через налогового агента - никуда. А купон по ОВГЗ вообще не облагается...
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VitaliyN
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Додано: Пон 15 чер, 2020 19:54
вопрос не по теме:
Можно открыть счет и карту сберигательную или личную в Сейшельских островах и торговать на фондовых рынках акциями и облигациями? Или для этого надо открывать компанию там?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Пон 15 чер, 2020 21:38
proftpd66
Очень много нужно уточняющих вопросов задать. Белые ли деньги, налоговое резиденство, есть ли желание платить налог с операций, что делать после смерти.
Короткий ответ.
Можно и так и так.
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St/2
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Додано: Пон 15 чер, 2020 22:30
St/2
Какие еще налоги?
там же, оффшорная зона, налоги 0%. ИЛИ
если я нерезидент сейшеров (стать граждином надо от 500к), то они буду требовать налоги украинские? Значит, надо открыть там компанию, может акционерное общество и сказать что плачу честно 0% в вашей юрисдикции. Верно?
Я узнал, что надо 5к на депозит для обсуживанния и активации. Это надо как бы подтвердить, да. Может не обязательно. Подтвердить могу.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Пон 15 чер, 2020 23:07
мне говорили что обслуживание компании надо платить 2к в год
у меня есть контакт человека который занимается этим с 2006 года. Руки не доходят у него спросить. Длинна тема. Он открыл недавно компанию чтобы выпустить свою криптовалюту. Это интересно.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Ukreximbank или смерть!
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Додано: Вів 16 чер, 2020 18:00
proftpd66
Читаем закон о КИК.
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St/2
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Додано: Вів 16 чер, 2020 18:17
St/2 написав:
закон о КИК
в документе компании, которая, там октрыта, написано, что лично премьер министр гарантирует сохранность средств и компанию. Закон о КИК вряд ли сработает. Таким образом гарантии правительства Республики Сейшельских Островов.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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