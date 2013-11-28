UX-2019 написав:Есть тут те, кто держит МХП купленное на УБ? Через какого брокера\депозитарий проводите? Интересует вопрос с обслуживанием хранения и прочими комиссиями. в т.ч. дивиденды. Может кто подсказать что почем?
Работаю с ІГ Универ как брокером так и депозитарным учереждением. Покупаю МНП на УБ - за сделку 300 грн. Брокерская комиссия ежемесячная 30 грн, за хранение ЦБ на счете пока не выставляли. Заводиш деньги на Расчетный центр и в тот же от брокера отзваниваются и формируют заявку на покупку по цене на УБ и покупаю вечером Отчет на електронку. Счас МНП цена упала, каковы Вашы представления о будущем цены?
Интересует вопрос - от брокера поступила инфа что тариф на хранение зарубежных акций в НДУ - 15 евро в месяц минимум, в связи с этим предложили закрыть сделку. В НДУ как я вижу этот тариф касается депозитарных учреждений. Хочу понять так все таки кто должен платить 15 евро в конечном счете.
Узнаю у своего, но интуиция подсказывает,что собственник счета и будет платить.
Какие еще налоги? там же, оффшорная зона, налоги 0%. ИЛИ если я нерезидент сейшеров (стать граждином надо от 500к), то они буду требовать налоги украинские? Значит, надо открыть там компанию, может акционерное общество и сказать что плачу честно 0% в вашей юрисдикции. Верно?
Я узнал, что надо 5к на депозит для обсуживанния и активации. Это надо как бы подтвердить, да. Может не обязательно. Подтвердить могу.
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в документе компании, которая, там октрыта, написано, что лично премьер министр гарантирует сохранность средств и компанию. Закон о КИК вряд ли сработает. Таким образом гарантии правительства Республики Сейшельских Островов.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!