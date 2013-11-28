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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2369237023712372

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.8 5 45
Сильный рост
11%
5
Рост
11%
5
Болото
64%
29
Падение
13%
6
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 18:06

Камикадзе
Спасибо за разъяснение. А под кучей документов вы понимаете что то конкретное, или это было образно сказано? Так как моя фантазия позволяет предположить что налоговая попросит отчет брокера, платежное поручение на оплату бумаг, выписки из депозитарки, и что то о зачислении денег. Больше от этой операции документов вроди не появляется в процессе нигде.
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:27

  UX-2019 написав:Камикадзе
Спасибо за разъяснение. А под кучей документов вы понимаете что то конкретное, или это было образно сказано? Так как моя фантазия позволяет предположить что налоговая попросит отчет брокера, платежное поручение на оплату бумаг, выписки из депозитарки, и что то о зачислении денег. Больше от этой операции документов вроди не появляется в процессе нигде.

По своему опыту скажу.
Копию справки брокера прилагаю к декларации. За 10 лет никакой кучи налоговики у меня не требовали!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:20

UX-2019

Я подаю электронкой и ничего не прилагаю. Если данные моей декларации совпадают с данными налоговой с 1ДФ, то ничего и не требуют. А вот если будут расхождения, тогда затребуют, а размер кучи будет зависеть от ситуации.

В 2018 году мой ТЦБ ошибочно показал в 1ДФ инвестиционную прибыль не с кодом 112, а с кодом 157 "Доход самозанятого лица".
Так как я ФОП на 2 группе, то получение дохода с кодом 157 от ЮЛ на общей системе мне запрещено, и я должен перейти на общую систему налогообложения 18%+1,5%+22% (ЕСВ). Компьютер выявил расхождение, которое грозило мне доначислением по результатам проверки более 0,5 МЛН ГРН (400 тыс налога + штрафы и пеня) по ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ ДОХОДАМ (с инвестиционных все было уплачено, но их не показали). Сответсвенно я попадаю по компьютерному отбору в национальный план проверки на ВНЕПЛАНОВУЮ ДОКУМЕНТАЛЬНУЮ проверку, а наша налоговая уже раскатала губы на дополнительные полляма с физического лица. На проверку затребовали все документы по предпринимательской деятельности, а это даже не куча, а гора.

До начала проверки ТЦБ исправил ошибку и подал уточненную 1ДФ. Расхождение в базе данных исчезло и законные основания для ВНЕПЛАНОВОЙ проверки отпали, но исключить из национального плана могут только обоснованному объяснению начальник инспекции. Документы я отказался предоставлять обосновав незаконностью назанчения ВНЕПЛАНОВОЙ проверки. Дожать они меня не смогли, но нервы делали долго.

Теперь перед заполнением декларации я тщательно проверяю, что налоговые агенты отразили в 1ДФ. Учусь на своих ошибках :(
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:36

  Камикадзе написав:UX-2019

Я подаю электронкой и ничего не прилагаю. Если данные моей декларации совпадают с данными налоговой с 1ДФ, то ничего и не требуют. А вот если будут расхождения, тогда затребуют, а размер кучи будет зависеть от ситуации.

В 2018 году мой ТЦБ ошибочно показал в 1ДФ инвестиционную прибыль не с кодом 112, а с кодом 157 "Доход самозанятого лица".
Так как я ФОП на 2 группе, то получение дохода с кодом 157 от ЮЛ на общей системе мне запрещено, и я должен перейти на общую систему налогообложения 18%+1,5%+22% (ЕСВ). Компьютер выявил расхождение, которое грозило мне доначислением по результатам проверки более 0,5 МЛН ГРН (400 тыс налога + штрафы и пеня) по ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ ДОХОДАМ (с инвестиционных все было уплачено, но их не показали). Сответсвенно я попадаю по компьютерному отбору в национальный план проверки на ВНЕПЛАНОВУЮ ДОКУМЕНТАЛЬНУЮ проверку, а наша налоговая уже раскатала губы на дополнительные полляма с физического лица. На проверку затребовали все документы по предпринимательской деятельности, а это даже не куча, а гора.

До начала проверки ТЦБ исправил ошибку и подал уточненную 1ДФ. Расхождение в базе данных исчезло и законные основания для ВНЕПЛАНОВОЙ проверки отпали, но исключить из национального плана могут только обоснованному объяснению начальник инспекции. Документы я отказался предоставлять обосновав незаконностью назанчения ВНЕПЛАНОВОЙ проверки. Дожать они меня не смогли, но нервы делали долго.

Теперь перед заполнением декларации я тщательно проверяю, что налоговые агенты отразили в 1ДФ. Учусь на своих ошибках :(

Бывает :mrgreen:
Случай не приятный
Я знаю что это такое. Я учредитель ТОВки и общая система + НДС. Мозг клюют конечно регулярно!!!
А по себе, как по физику, проблем не было... Сплюну.
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:11

Мега новости Украинской Биржи.

Из мира зазеркалья УБ :D
23.06.2020 Міський зв'язок відновлено
22.06.2020 Відсутній міський зв'язок
http://www.ux.ua/

Работа не покладая рук, продолжается.. :D :D :D
У меня такое впечатление что на УБ команда Хромаева тоже..
vladislavlvov
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