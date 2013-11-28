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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2369237023712372 Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два? Идеи: портфель 2.8 5 46 Сильный рост 11% 5 Рост 11% 5 Болото 63% 29 Падение 15% 7 Всього голосів : 46 Додано: Чет 25 чер, 2020 18:06 Камикадзе

Спасибо за разъяснение. А под кучей документов вы понимаете что то конкретное, или это было образно сказано? Так как моя фантазия позволяет предположить что налоговая попросит отчет брокера, платежное поручение на оплату бумаг, выписки из депозитарки, и что то о зачислении денег. Больше от этой операции документов вроди не появляется в процессе нигде. UX-2019 Повідомлень: 51 З нами з: 24.01.19 Подякував: 1 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:27 UX-2019 написав: Камикадзе

Спасибо за разъяснение. А под кучей документов вы понимаете что то конкретное, или это было образно сказано? Так как моя фантазия позволяет предположить что налоговая попросит отчет брокера, платежное поручение на оплату бумаг, выписки из депозитарки, и что то о зачислении денег. Больше от этой операции документов вроди не появляется в процессе нигде. Спасибо за разъяснение. А под кучей документов вы понимаете что то конкретное, или это было образно сказано? Так как моя фантазия позволяет предположить что налоговая попросит отчет брокера, платежное поручение на оплату бумаг, выписки из депозитарки, и что то о зачислении денег. Больше от этой операции документов вроди не появляется в процессе нигде.

По своему опыту скажу.

Копию справки брокера прилагаю к декларации. За 10 лет никакой кучи налоговики у меня не требовали! По своему опыту скажу.Копию справки брокера прилагаю к декларации. За 10 лет никакой кучи налоговики у меня не требовали! VitaliyN Повідомлень: 166 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:20 UX-2019



Я подаю электронкой и ничего не прилагаю. Если данные моей декларации совпадают с данными налоговой с 1ДФ, то ничего и не требуют. А вот если будут расхождения, тогда затребуют, а размер кучи будет зависеть от ситуации.



В 2018 году мой ТЦБ ошибочно показал в 1ДФ инвестиционную прибыль не с кодом 112, а с кодом 157 "Доход самозанятого лица".

Так как я ФОП на 2 группе, то получение дохода с кодом 157 от ЮЛ на общей системе мне запрещено, и я должен перейти на общую систему налогообложения 18%+1,5%+22% (ЕСВ). Компьютер выявил расхождение, которое грозило мне доначислением по результатам проверки более 0,5 МЛН ГРН (400 тыс налога + штрафы и пеня) по ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ ДОХОДАМ (с инвестиционных все было уплачено, но их не показали). Сответсвенно я попадаю по компьютерному отбору в национальный план проверки на ВНЕПЛАНОВУЮ ДОКУМЕНТАЛЬНУЮ проверку, а наша налоговая уже раскатала губы на дополнительные полляма с физического лица. На проверку затребовали все документы по предпринимательской деятельности, а это даже не куча, а гора.



До начала проверки ТЦБ исправил ошибку и подал уточненную 1ДФ. Расхождение в базе данных исчезло и законные основания для ВНЕПЛАНОВОЙ проверки отпали, но исключить из национального плана могут только обоснованному объяснению начальник инспекции. Документы я отказался предоставлять обосновав незаконностью назанчения ВНЕПЛАНОВОЙ проверки. Дожать они меня не смогли, но нервы делали долго.



Теперь перед заполнением декларации я тщательно проверяю, что налоговые агенты отразили в 1ДФ. Учусь на своих ошибках Я подаю электронкой и ничего не прилагаю. Если данные моей декларации совпадают с данными налоговой с 1ДФ, то ничего и не требуют. А вот если будут расхождения, тогда затребуют, а размер кучи будет зависеть от ситуации.В 2018 году мойТак как я ФОП на 2 группе, то получение дохода с кодом 157 от ЮЛ на общей системе мне запрещено, и я должен перейти на общую систему налогообложения 18%+1,5%+22% (ЕСВ). Компьютер выявил расхождение, которое грозило мне доначислением по результатам проверки более 0,5 МЛН ГРН (400 тыс налога + штрафы и пеня) по ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ ДОХОДАМ (с инвестиционных все было уплачено, но их не показали). Сответсвенно я попадаю по компьютерному отбору в национальный план проверки на ВНЕПЛАНОВУЮ ДОКУМЕНТАЛЬНУЮ проверку, а наша налоговая уже раскатала губы на дополнительные полляма с физического лица. На проверку затребовали все документы по предпринимательской деятельности, а это даже не куча, а гора.и подал уточненную 1ДФ. Расхождение в базе данных исчезло и законные основания для ВНЕПЛАНОВОЙ проверки отпали, но исключить из национального плана могут только обоснованному объяснению начальник инспекции. Документы я отказался предоставлять обосновав незаконностью назанчения ВНЕПЛАНОВОЙ проверки. Дожать они меня не смогли, но нервы делали долго.. Учусь на своих ошибках "Всё проходит, и это пройдёт" Камикадзе Повідомлень: 1967 З нами з: 04.09.11 Подякував: 588 раз. Подякували: 954 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:36 Камикадзе написав: UX-2019



Я подаю электронкой и ничего не прилагаю. Если данные моей декларации совпадают с данными налоговой с 1ДФ, то ничего и не требуют. А вот если будут расхождения, тогда затребуют, а размер кучи будет зависеть от ситуации.



В 2018 году мой ТЦБ ошибочно показал в 1ДФ инвестиционную прибыль не с кодом 112, а с кодом 157 "Доход самозанятого лица".

Так как я ФОП на 2 группе, то получение дохода с кодом 157 от ЮЛ на общей системе мне запрещено, и я должен перейти на общую систему налогообложения 18%+1,5%+22% (ЕСВ). Компьютер выявил расхождение, которое грозило мне доначислением по результатам проверки более 0,5 МЛН ГРН (400 тыс налога + штрафы и пеня) по ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ ДОХОДАМ (с инвестиционных все было уплачено, но их не показали). Сответсвенно я попадаю по компьютерному отбору в национальный план проверки на ВНЕПЛАНОВУЮ ДОКУМЕНТАЛЬНУЮ проверку, а наша налоговая уже раскатала губы на дополнительные полляма с физического лица. На проверку затребовали все документы по предпринимательской деятельности, а это даже не куча, а гора.



До начала проверки ТЦБ исправил ошибку и подал уточненную 1ДФ. Расхождение в базе данных исчезло и законные основания для ВНЕПЛАНОВОЙ проверки отпали, но исключить из национального плана могут только обоснованному объяснению начальник инспекции. Документы я отказался предоставлять обосновав незаконностью назанчения ВНЕПЛАНОВОЙ проверки. Дожать они меня не смогли, но нервы делали долго.



Теперь перед заполнением декларации я тщательно проверяю, что налоговые агенты отразили в 1ДФ. Учусь на своих ошибках Я подаю электронкой и ничего не прилагаю. Если данные моей декларации совпадают с данными налоговой с 1ДФ, то ничего и не требуют. А вот если будут расхождения, тогда затребуют, а размер кучи будет зависеть от ситуации.В 2018 году мойТак как я ФОП на 2 группе, то получение дохода с кодом 157 от ЮЛ на общей системе мне запрещено, и я должен перейти на общую систему налогообложения 18%+1,5%+22% (ЕСВ). Компьютер выявил расхождение, которое грозило мне доначислением по результатам проверки более 0,5 МЛН ГРН (400 тыс налога + штрафы и пеня) по ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ ДОХОДАМ (с инвестиционных все было уплачено, но их не показали). Сответсвенно я попадаю по компьютерному отбору в национальный план проверки на ВНЕПЛАНОВУЮ ДОКУМЕНТАЛЬНУЮ проверку, а наша налоговая уже раскатала губы на дополнительные полляма с физического лица. На проверку затребовали все документы по предпринимательской деятельности, а это даже не куча, а гора.и подал уточненную 1ДФ. Расхождение в базе данных исчезло и законные основания для ВНЕПЛАНОВОЙ проверки отпали, но исключить из национального плана могут только обоснованному объяснению начальник инспекции. Документы я отказался предоставлять обосновав незаконностью назанчения ВНЕПЛАНОВОЙ проверки. Дожать они меня не смогли, но нервы делали долго.. Учусь на своих ошибках

Бывает

Случай не приятный

Я знаю что это такое. Я учредитель ТОВки и общая система + НДС. Мозг клюют конечно регулярно!!!

А по себе, как по физику, проблем не было... Сплюну. БываетСлучай не приятныйЯ знаю что это такое. Я учредитель ТОВки и общая система + НДС. Мозг клюют конечно регулярно!!!А по себе, как по физику, проблем не было... Сплюну. VitaliyN Повідомлень: 166 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 лип, 2020 07:11 Мега новости Украинской Биржи.

23.06.2020 Міський зв'язок відновлено

22.06.2020 Відсутній міський зв'язок

http://www.ux.ua/



Работа не покладая рук, продолжается..

У меня такое впечатление что на УБ команда Хромаева тоже.. Из мира зазеркалья УБ23.06.2020 Міський зв'язок відновлено22.06.2020 Відсутній міський зв'язокРабота не покладая рук, продолжается..У меня такое впечатление что на УБ команда Хромаева тоже.. vladislavlvov

Повідомлень: 2326 З нами з: 02.03.07 Подякував: 131 раз. Подякували: 420 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 15:13 Что можно купить сейчас из украинских акций или укр. фондов?

http://goo.gl/XOrCSn Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑhttp://goo.gl/XOrCSn proftpd66

Повідомлень: 3212 З нами з: 22.12.16 Подякував: 228 раз. Подякували: 189 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2369237023712372 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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