Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:20

Я подаю электронкой и ничего не прилагаю. Если данные моей декларации совпадают с данными налоговой с 1ДФ, то ничего и не требуют. А вот если будут расхождения, тогда затребуют, а размер кучи будет зависеть от ситуации.В 2018 году мойТак как я ФОП на 2 группе, то получение дохода с кодом 157 от ЮЛ на общей системе мне запрещено, и я должен перейти на общую систему налогообложения 18%+1,5%+22% (ЕСВ). Компьютер выявил расхождение, которое грозило мне доначислением по результатам проверки более 0,5 МЛН ГРН (400 тыс налога + штрафы и пеня) по ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ ДОХОДАМ (с инвестиционных все было уплачено, но их не показали). Сответсвенно я попадаю по компьютерному отбору в национальный план проверки на ВНЕПЛАНОВУЮ ДОКУМЕНТАЛЬНУЮ проверку, а наша налоговая уже раскатала губы на дополнительные полляма с физического лица. На проверку затребовали все документы по предпринимательской деятельности, а это даже не куча, а гора.и подал уточненную 1ДФ. Расхождение в базе данных исчезло и законные основания для ВНЕПЛАНОВОЙ проверки отпали, но исключить из национального плана могут только обоснованному объяснению начальник инспекции. Документы я отказался предоставлять обосновав незаконностью назанчения ВНЕПЛАНОВОЙ проверки. Дожать они меня не смогли, но нервы делали долго.. Учусь на своих ошибках