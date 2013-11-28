Камикадзе Спасибо за разъяснение. А под кучей документов вы понимаете что то конкретное, или это было образно сказано? Так как моя фантазия позволяет предположить что налоговая попросит отчет брокера, платежное поручение на оплату бумаг, выписки из депозитарки, и что то о зачислении денег. Больше от этой операции документов вроди не появляется в процессе нигде.
UX-2019 написав:Камикадзе Спасибо за разъяснение. А под кучей документов вы понимаете что то конкретное, или это было образно сказано? Так как моя фантазия позволяет предположить что налоговая попросит отчет брокера, платежное поручение на оплату бумаг, выписки из депозитарки, и что то о зачислении денег. Больше от этой операции документов вроди не появляется в процессе нигде.
По своему опыту скажу. Копию справки брокера прилагаю к декларации. За 10 лет никакой кучи налоговики у меня не требовали!
Я подаю электронкой и ничего не прилагаю. Если данные моей декларации совпадают с данными налоговой с 1ДФ, то ничего и не требуют. А вот если будут расхождения, тогда затребуют, а размер кучи будет зависеть от ситуации.
В 2018 году мой ТЦБ ошибочно показал в 1ДФ инвестиционную прибыль не с кодом 112, а с кодом 157 "Доход самозанятого лица". Так как я ФОП на 2 группе, то получение дохода с кодом 157 от ЮЛ на общей системе мне запрещено, и я должен перейти на общую систему налогообложения 18%+1,5%+22% (ЕСВ). Компьютер выявил расхождение, которое грозило мне доначислением по результатам проверки более 0,5 МЛН ГРН (400 тыс налога + штрафы и пеня) по ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ ДОХОДАМ (с инвестиционных все было уплачено, но их не показали). Сответсвенно я попадаю по компьютерному отбору в национальный план проверки на ВНЕПЛАНОВУЮ ДОКУМЕНТАЛЬНУЮ проверку, а наша налоговая уже раскатала губы на дополнительные полляма с физического лица. На проверку затребовали все документы по предпринимательской деятельности, а это даже не куча, а гора.
До начала проверки ТЦБ исправил ошибку и подал уточненную 1ДФ. Расхождение в базе данных исчезло и законные основания для ВНЕПЛАНОВОЙ проверки отпали, но исключить из национального плана могут только обоснованному объяснению начальник инспекции. Документы я отказался предоставлять обосновав незаконностью назанчения ВНЕПЛАНОВОЙ проверки. Дожать они меня не смогли, но нервы делали долго.
Теперь перед заполнением декларации я тщательно проверяю, что налоговые агенты отразили в 1ДФ. Учусь на своих ошибках
Я подаю электронкой и ничего не прилагаю. Если данные моей декларации совпадают с данными налоговой с 1ДФ, то ничего и не требуют. А вот если будут расхождения, тогда затребуют, а размер кучи будет зависеть от ситуации.
В 2018 году мой ТЦБ ошибочно показал в 1ДФ инвестиционную прибыль не с кодом 112, а с кодом 157 "Доход самозанятого лица". Так как я ФОП на 2 группе, то получение дохода с кодом 157 от ЮЛ на общей системе мне запрещено, и я должен перейти на общую систему налогообложения 18%+1,5%+22% (ЕСВ). Компьютер выявил расхождение, которое грозило мне доначислением по результатам проверки более 0,5 МЛН ГРН (400 тыс налога + штрафы и пеня) по ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ ДОХОДАМ (с инвестиционных все было уплачено, но их не показали). Сответсвенно я попадаю по компьютерному отбору в национальный план проверки на ВНЕПЛАНОВУЮ ДОКУМЕНТАЛЬНУЮ проверку, а наша налоговая уже раскатала губы на дополнительные полляма с физического лица. На проверку затребовали все документы по предпринимательской деятельности, а это даже не куча, а гора.
До начала проверки ТЦБ исправил ошибку и подал уточненную 1ДФ. Расхождение в базе данных исчезло и законные основания для ВНЕПЛАНОВОЙ проверки отпали, но исключить из национального плана могут только обоснованному объяснению начальник инспекции. Документы я отказался предоставлять обосновав незаконностью назанчения ВНЕПЛАНОВОЙ проверки. Дожать они меня не смогли, но нервы делали долго.
Теперь перед заполнением декларации я тщательно проверяю, что налоговые агенты отразили в 1ДФ. Учусь на своих ошибках
Бывает Случай не приятный Я знаю что это такое. Я учредитель ТОВки и общая система + НДС. Мозг клюют конечно регулярно!!! А по себе, как по физику, проблем не было... Сплюну.