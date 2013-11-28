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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2370237123722373

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.8 5 46
Сильный рост
11%
5
Рост
11%
5
Болото
63%
29
Падение
15%
7
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:51

  proftpd66 написав:Что можно купить сейчас из украинских акций или укр. фондов?

Купить та можно, а нужно ??? С более-менее приличной суммой в этом болоте делать нечего! По мелочи можно подгрести курицу, вагон, фармак ( это на мой взгляд) и то если повезет.....
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:58

  VitaliyN написав:
  proftpd66 написав:Что можно купить сейчас из украинских акций или укр. фондов?

Купить та можно, а нужно ??? С более-менее приличной суммой в этом болоте делать нечего! По мелочи можно подгрести курицу, вагон, фармак ( это на мой взгляд) и то если повезет.....

как по мне МХП норм акции, Аваль и Турбоатом тоже
vad12
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:01

  VitaliyN написав:
  proftpd66 написав:Что можно купить сейчас из украинских акций или укр. фондов?

Купить та можно, а нужно ??? С более-менее приличной суммой в этом болоте делать нечего! По мелочи можно подгрести курицу, вагон, фармак ( это на мой взгляд) и то если повезет.....


я спекулирую на курсе гривны. 14%-19% годовых. Иногда 25%

Если вдруг спекуляция не удалась. То хочу купить что нибудь. Какие суммы нужны? от 200к-700к грн можно? или больше надо?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:14

  proftpd66 написав:Если вдруг спекуляция не удалась. То хочу купить что нибудь. Какие суммы нужны? от 200к-700к грн можно? или больше надо?

не понимаю зачем так себя истязать приобретением локальных акций

если вам надо потратить гривну, тогда от 150 тыс гривен можно купить суверенные евробонды (Украины) через любого брокера (мне драгоны у альфы покупали) с доходностью 4,5% годовых (с погашением в 22-23 гг.) ... покупаете за гривну, погашение и купон получаете в долларах ... если надо срочно продать, то продаёте опять через брокера за гривну ... НДФЛ нет, ВС нет.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:40

  GTS написав:
  proftpd66 написав:Если вдруг спекуляция не удалась. То хочу купить что нибудь. Какие суммы нужны? от 200к-700к грн можно? или больше надо?

не понимаю зачем так себя истязать приобретением локальных акций

если вам надо потратить гривну, тогда от 150 тыс гривен можно купить суверенные евробонды (Украины) через любого брокера (мне драгоны у альфы покупали) с доходностью 4,5% годовых (с погашением в 22-23 гг.) ... покупаете за гривну, погашение и купон получаете в долларах ... если надо срочно продать, то продаёте опять через брокера за гривну ... НДФЛ нет, ВС нет.


евробонды уже подорожали, они были 14%, но сейчас БОЛЬШЕ НОМИНАЛА УЖЕ, ниже 7% (ЭТО примрено). Там для брокера лучше от 45к$.

их надо брать на 3-10 лет. Рабинович, ОПЗЖ №2 в рейтинге, обещал дефолт по все евробондам.


Чтобы торговать депо сертификатами НБУ, надо открыть свой банк от 200-300млн грн. Если у Вас есть данные как, то скажите плиз как по другому.

ОВГЗ - 7-10% (6%-9%) - они не имеют смысла, если курс не стабильный. Можно держать в овернайт в гривне под 8%-12% (у меня в УкрГаз банке)


коротко:
1) ЕВРОБОНДЫ - 7% (раньше было 14%)

2) ОВГЗ = 6%-9%

3) спекуляция на 2 пары евро-доллар гривна + овернайт грн (до востребования) = 14%-25%. Высокая волотильность в деньгах. Мну нужна была гривна для операционной деятельности. 8%-30% на операционной деятельности.



евробонды и ОВГЗ отпадает, лучше акции, могут выстрелить 30%-40%, если не будет фриз-аут, или как там правильно.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:18

  proftpd66 написав:Если вдруг спекуляция не удалась. То хочу купить что нибудь. Какие суммы нужны? от 200к-700к грн можно? или больше надо?

Хватит!!! Еще и останутся :mrgreen:
VitaliyN
 
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