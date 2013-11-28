Додано: Пон 06 лип, 2020 19:40

GTS написав: proftpd66 написав: Если вдруг спекуляция не удалась. То хочу купить что нибудь. Какие суммы нужны? от 200к-700к грн можно? или больше надо? Если вдруг спекуляция не удалась. То хочу купить что нибудь. Какие суммы нужны? от 200к-700к грн можно? или больше надо?

не понимаю зачем так себя истязать приобретением локальных акций



если вам надо потратить гривну, тогда от 150 тыс гривен можно купить суверенные евробонды (Украины) через любого брокера (мне драгоны у альфы покупали) с доходностью 4,5% годовых (с погашением в 22-23 гг.) ... покупаете за гривну, погашение и купон получаете в долларах ... если надо срочно продать, то продаёте опять через брокера за гривну ... НДФЛ нет, ВС нет. не понимаю зачем так себя истязать приобретением локальных акцийесли вам надо потратить гривну, тогда от 150 тыс гривен можно купить суверенные евробонды (Украины) через любого брокера (мне драгоны у альфы покупали) с доходностью 4,5% годовых (с погашением в 22-23 гг.) ... покупаете за гривну, погашение и купон получаете в долларах ... если надо срочно продать, то продаёте опять через брокера за гривну ... НДФЛ нет, ВС нет.

евробонды уже подорожали, они были 14%, но сейчас БОЛЬШЕ НОМИНАЛА УЖЕ, ниже 7% (ЭТО примрено). Там для брокера лучше от 45к$.их надо брать на 3-10 лет. Рабинович, ОПЗЖ №2 в рейтинге, обещал дефолт по все евробондам.Чтобы торговать депо сертификатами НБУ, надо открыть свой банк от 200-300млн грн. Если у Вас есть данные как, то скажите плиз как по другому.ОВГЗ - 7-10% (6%-9%) - они не имеют смысла, если курс не стабильный. Можно держать в овернайт в гривне под 8%-12% (у меня в УкрГаз банке)коротко:1) ЕВРОБОНДЫ - 7% (раньше было 14%)2) ОВГЗ = 6%-9%3) спекуляция на 2 пары евро-доллар гривна + овернайт грн (до востребования) = 14%-25%. Высокая волотильность в деньгах. Мну нужна была гривна для операционной деятельности. 8%-30% на операционной деятельности.евробонды и ОВГЗ отпадает, лучше акции, могут выстрелить 30%-40%, если не будет фриз-аут, или как там правильно.