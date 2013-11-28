Купить та можно, а нужно ??? С более-менее приличной суммой в этом болоте делать нечего! По мелочи можно подгрести курицу, вагон, фармак ( это на мой взгляд) и то если повезет.....
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 06 лип, 2020 18:51
Додано: Пон 06 лип, 2020 18:58
как по мне МХП норм акции, Аваль и Турбоатом тоже
Додано: Пон 06 лип, 2020 19:01
я спекулирую на курсе гривны. 14%-19% годовых. Иногда 25%
Если вдруг спекуляция не удалась. То хочу купить что нибудь. Какие суммы нужны? от 200к-700к грн можно? или больше надо?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Пон 06 лип, 2020 19:14
не понимаю зачем так себя истязать приобретением локальных акций
если вам надо потратить гривну, тогда от 150 тыс гривен можно купить суверенные евробонды (Украины) через любого брокера (мне драгоны у альфы покупали) с доходностью 4,5% годовых (с погашением в 22-23 гг.) ... покупаете за гривну, погашение и купон получаете в долларах ... если надо срочно продать, то продаёте опять через брокера за гривну ... НДФЛ нет, ВС нет.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Пон 06 лип, 2020 19:40
евробонды уже подорожали, они были 14%, но сейчас БОЛЬШЕ НОМИНАЛА УЖЕ, ниже 7% (ЭТО примрено). Там для брокера лучше от 45к$.
их надо брать на 3-10 лет. Рабинович, ОПЗЖ №2 в рейтинге, обещал дефолт по все евробондам.
Чтобы торговать депо сертификатами НБУ, надо открыть свой банк от 200-300млн грн. Если у Вас есть данные как, то скажите плиз как по другому.
ОВГЗ - 7-10% (6%-9%) - они не имеют смысла, если курс не стабильный. Можно держать в овернайт в гривне под 8%-12% (у меня в УкрГаз банке)
коротко:
1) ЕВРОБОНДЫ - 7% (раньше было 14%)
2) ОВГЗ = 6%-9%
3) спекуляция на 2 пары евро-доллар гривна + овернайт грн (до востребования) = 14%-25%. Высокая волотильность в деньгах. Мну нужна была гривна для операционной деятельности. 8%-30% на операционной деятельности.
евробонды и ОВГЗ отпадает, лучше акции, могут выстрелить 30%-40%, если не будет фриз-аут, или как там правильно.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Пон 06 лип, 2020 20:18
Додано: Пон 06 лип, 2020 20:24
Да уже отсквизили все!!! кроме Аваля...
Мое мнение...
Для выстрела попробуйте Вагон (есть перспективы на пару-тройку лет) и Курицу ( Холдинг растет, строится и упал весной до безобразия низко,и дивы в долларах)
валя и турбик - акции норм, но свое уже отыграли давно.
Додано: Пон 06 лип, 2020 21:21
Re: Идеи: портфель
якісь лінки, докази (14??) не бачив ніколи таких дорогих євро-бандів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 06 лип, 2020 22:29
Даже в евро было 14%. Вы писали графики сами, где стоимость от номинала была 58%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Пон 06 лип, 2020 22:31
proftpd66
а, ви про динамічну ціну.. тоді зрозуміло
я подумав про % який задекларований в випуску бумаги
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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