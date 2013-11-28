RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2371237223732374

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.8 5 46
Сильный рост
11%
5
Рост
11%
5
Болото
63%
29
Падение
15%
7
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:23

  proftpd66 написав:
  GTS написав:
  proftpd66 написав:ОВГЗ - 7-10% (6%-9%) - они не имеют смысла, если курс не стабильный. Можно держать в овернайт в гривне под 8%-12% (у меня в УкрГаз банке)

3) спекуляция на 2 пары евро-доллар гривна + овернайт грн (до востребования) = 14%-25%. Высокая волотильность в деньгах. Мну нужна была гривна для операционной деятельности. 8%-30% на операционной деятельности.

евробонды и ОВГЗ отпадает, лучше акции, могут выстрелить 30%-40%, если не будет фриз-аут, или как там правильно.


А можете по подробнее рассказать про овернайт? Как это работает что нужно и все такое?
Ну хотя бы в целях повышения образованности)
UX-2019
 
Повідомлень: 52
З нами з: 24.01.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:17

Benelopasti

VitaliyN [quote][/quote]

"курица"
інагент
Tzar Dyvid
 
Повідомлень: 6
З нами з: 18.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:18

  UX-2019 написав:А можете по подробнее рассказать про овернайт? Как это работает что нужно и все такое?
Ну хотя бы в целях повышения образованности)


Это услуга, которую может предоставлять банк. Например в Альфе для розничных клиентов это реализовано через "доходный сейф", где за каждый день хранения гривны начисляется 8% годовых (за вычетом 18% НДФЛ и 1,5% ВС). При этом можно снимать и зачислять деньги сколько угодно раз в любое время суток через мобильное приложение без потери накопленных процентов.

В Укргазе наверное похожая схема.

Ещё слышал в ПУМБе что-то похожее есть и проценты повыше.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 433
З нами з: 27.10.10
Подякував: 95 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2371237223732374
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 20:47
166 80576
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 12:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87452)
07.07.2020 12:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.