proftpd66 написав:GTS написав:proftpd66 написав:ОВГЗ - 7-10% (6%-9%) - они не имеют смысла, если курс не стабильный. Можно держать в овернайт в гривне под 8%-12% (у меня в УкрГаз банке)
3) спекуляция на 2 пары евро-доллар гривна + овернайт грн (до востребования) = 14%-25%. Высокая волотильность в деньгах. Мну нужна была гривна для операционной деятельности. 8%-30% на операционной деятельности.
евробонды и ОВГЗ отпадает, лучше акции, могут выстрелить 30%-40%, если не будет фриз-аут, или как там правильно.
А можете по подробнее рассказать про овернайт? Как это работает что нужно и все такое?
Ну хотя бы в целях повышения образованности)