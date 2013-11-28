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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 07 лип, 2020 09:23
proftpd66 написав: GTS написав: proftpd66 написав:
ОВГЗ - 7-10% (6%-9%) - они не имеют смысла, если курс не стабильный. Можно держать в овернайт в гривне под 8%-12% (у меня в УкрГаз банке)
3) спекуляция на 2 пары евро-доллар гривна + овернайт грн (до востребования) = 14%-25%. Высокая волотильность в деньгах. Мну нужна была гривна для операционной деятельности. 8%-30% на операционной деятельности.
евробонды и ОВГЗ отпадает, лучше акции, могут выстрелить 30%-40%, если не будет фриз-аут, или как там правильно.
А можете по подробнее рассказать про овернайт? Как это работает что нужно и все такое?
Ну хотя бы в целях повышения образованности)
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UX-2019
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:17
VitaliyN [quote][/quote]
"курица"
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Додано: Вів 07 лип, 2020 11:18
UX-2019 написав:
А можете по подробнее рассказать про овернайт? Как это работает что нужно и все такое?
Ну хотя бы в целях повышения образованности)
Это услуга, которую может предоставлять банк. Например в Альфе для розничных клиентов это реализовано через "доходный сейф", где за каждый день хранения гривны начисляется 8% годовых (за вычетом 18% НДФЛ и 1,5% ВС). При этом можно снимать и зачислять деньги сколько угодно раз в любое время суток через мобильное приложение без потери накопленных процентов.
В Укргазе наверное похожая схема.
Ещё слышал в ПУМБе что-то похожее есть и проценты повыше.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:39
GTS написав: UX-2019 написав:
А можете по подробнее рассказать про овернайт? Как это работает что нужно и все такое?
Ну хотя бы в целях повышения образованности)
Это услуга, которую может предоставлять банк. Например в Альфе для розничных клиентов это реализовано через "доходный сейф", где за каждый день хранения гривны начисляется 8% годовых (за вычетом 18% НДФЛ и 1,5% ВС). При этом можно снимать и зачислять деньги сколько угодно раз в любое время суток через мобильное приложение без потери накопленных процентов.
В Укргазе наверное похожая схема.
Ещё слышал в ПУМБе что-то похожее есть и проценты повыше.
А там есть какие то ограничения, например порог входа?
А то как то возмутительно получается, длинный депозит на год морозят люди по 7-8% без доступа к ресурсам и права забрать деньги, а тут красивый текущий счет с % и свободным доступом по % явно не хуже а то и лучше...
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UX-2019
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