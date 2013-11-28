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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2371237223732374

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.8 5 46
Сильный рост
11%
5
Рост
11%
5
Болото
63%
29
Падение
15%
7
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:23

  proftpd66 написав:
  GTS написав:
  proftpd66 написав:ОВГЗ - 7-10% (6%-9%) - они не имеют смысла, если курс не стабильный. Можно держать в овернайт в гривне под 8%-12% (у меня в УкрГаз банке)

3) спекуляция на 2 пары евро-доллар гривна + овернайт грн (до востребования) = 14%-25%. Высокая волотильность в деньгах. Мну нужна была гривна для операционной деятельности. 8%-30% на операционной деятельности.

евробонды и ОВГЗ отпадает, лучше акции, могут выстрелить 30%-40%, если не будет фриз-аут, или как там правильно.


А можете по подробнее рассказать про овернайт? Как это работает что нужно и все такое?
Ну хотя бы в целях повышения образованности)
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:17

Benelopasti

VitaliyN [quote][/quote]

"курица"
інагент
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:18

  UX-2019 написав:А можете по подробнее рассказать про овернайт? Как это работает что нужно и все такое?
Ну хотя бы в целях повышения образованности)


Это услуга, которую может предоставлять банк. Например в Альфе для розничных клиентов это реализовано через "доходный сейф", где за каждый день хранения гривны начисляется 8% годовых (за вычетом 18% НДФЛ и 1,5% ВС). При этом можно снимать и зачислять деньги сколько угодно раз в любое время суток через мобильное приложение без потери накопленных процентов.

В Укргазе наверное похожая схема.

Ещё слышал в ПУМБе что-то похожее есть и проценты повыше.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:39

  GTS написав:
  UX-2019 написав:А можете по подробнее рассказать про овернайт? Как это работает что нужно и все такое?
Ну хотя бы в целях повышения образованности)


Это услуга, которую может предоставлять банк. Например в Альфе для розничных клиентов это реализовано через "доходный сейф", где за каждый день хранения гривны начисляется 8% годовых (за вычетом 18% НДФЛ и 1,5% ВС). При этом можно снимать и зачислять деньги сколько угодно раз в любое время суток через мобильное приложение без потери накопленных процентов.

В Укргазе наверное похожая схема.

Ещё слышал в ПУМБе что-то похожее есть и проценты повыше.

А там есть какие то ограничения, например порог входа?
А то как то возмутительно получается, длинный депозит на год морозят люди по 7-8% без доступа к ресурсам и права забрать деньги, а тут красивый текущий счет с % и свободным доступом по % явно не хуже а то и лучше...
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:16

  GTS написав:
  UX-2019 написав:А можете по подробнее рассказать про овернайт? Как это работает что нужно и все такое?
Ну хотя бы в целях повышения образованности)


Это услуга, которую может предоставлять банк. Например в Альфе для розничных клиентов это реализовано через "доходный сейф", где за каждый день хранения гривны начисляется 8% годовых (за вычетом 18% НДФЛ и 1,5% ВС). При этом можно снимать и зачислять деньги сколько угодно раз в любое время суток через мобильное приложение без потери накопленных процентов.

В Укргазе наверное похожая схема.

Ещё слышал в ПУМБе что-то похожее есть и проценты повыше.

Это все не то!
Овернайт, по определению - кредит выданый на период не более одного операционного дня.
Т.е. спекулянт через брокера дает кредит другому спекулянту кредит для поддержания ликвидности. Похоже это работает так.
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:22

  UX-2019 написав:
  proftpd66 написав:
  GTS написав:---------------------------proftpd66
ОВГЗ - 7-10% (6%-9%) - они не имеют смысла, если курс не стабильный. Можно держать в овернайт в гривне под 8%-12% (у меня в УкрГаз банке)

3) спекуляция на 2 пары евро-доллар гривна + овернайт грн (до востребования) = 14%-25%. Высокая волотильность в деньгах. Мну нужна была гривна для операционной деятельности. 8%-30% на операционной деятельности.

евробонды и ОВГЗ отпадает, лучше акции, могут выстрелить 30%-40%, если не будет фриз-аут, или как там правильно.
---------------------------


А можете по подробнее рассказать про овернайт? Как это работает что нужно и все такое?
Ну хотя бы в целях повышения образованности)



я написал там

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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:39

Все, конечно, помнят фотографии главы ФГИ Сенниченко о триумфальном возвращении «Центрэнерго» под контроль государства. После чего выяснилось, что Игорь Валерьевич загнал предприятие в убыток в 2 млрд грн за прошлый год, и навесил на него 4 млрд грн долгов, причем львиная доля - госшахтам. Но оказалось, что это не все лучики, а только их толика. Оказалось, что Коломойский с предприятия никуда не уходил. Его люди, Потапенко, Уваров и другие по-прежнему в дирекции и на управленческих должностях, и новый глава предприятия не смеет им перечить. Поставщики - по-прежнему компании Коломойского, и все схемы работают. Судя по всему, «уход» Коломойского был согласованным с Зеленским традиционно каверзным спектаклем для успокоения общественности. А уйти Коломойский согласен только в случае открытия импорта электроэнергии из России.
Вопрос об ответственности за грабеж государства на как минимум 6 млрд грн Зеленский не поднимает и никогда не поднимет. И пока он в силе - не даст поднять силовикам. Потому что, дорогие избиратели Владимира Ссаныча, ваш президент - это подельник Коломойского. Зависимый и повязанный с ним. Это удивительная украинская финансово-промышленная аномалия - два сросшихся политических организма. И разъединить эту связь сможет только суд по антимафиозному закону РИКО. Ну или Майдан.
komp
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