Все, конечно, помнят фотографии главы ФГИ Сенниченко о триумфальном возвращении «Центрэнерго» под контроль государства. После чего выяснилось, что Игорь Валерьевич загнал предприятие в убыток в 2 млрд грн за прошлый год, и навесил на него 4 млрд грн долгов, причем львиная доля - госшахтам. Но оказалось, что это не все лучики, а только их толика. Оказалось, что Коломойский с предприятия никуда не уходил. Его люди, Потапенко, Уваров и другие по-прежнему в дирекции и на управленческих должностях, и новый глава предприятия не смеет им перечить. Поставщики - по-прежнему компании Коломойского, и все схемы работают. Судя по всему, «уход» Коломойского был согласованным с Зеленским традиционно каверзным спектаклем для успокоения общественности. А уйти Коломойский согласен только в случае открытия импорта электроэнергии из России.

Вопрос об ответственности за грабеж государства на как минимум 6 млрд грн Зеленский не поднимает и никогда не поднимет. И пока он в силе - не даст поднять силовикам. Потому что, дорогие избиратели Владимира Ссаныча, ваш президент - это подельник Коломойского. Зависимый и повязанный с ним. Это удивительная украинская финансово-промышленная аномалия - два сросшихся политических организма. И разъединить эту связь сможет только суд по антимафиозному закону РИКО. Ну или Майдан.