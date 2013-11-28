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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 07 лип, 2020 09:23
proftpd66 написав: GTS написав: proftpd66 написав:
ОВГЗ - 7-10% (6%-9%) - они не имеют смысла, если курс не стабильный. Можно держать в овернайт в гривне под 8%-12% (у меня в УкрГаз банке)
3) спекуляция на 2 пары евро-доллар гривна + овернайт грн (до востребования) = 14%-25%. Высокая волотильность в деньгах. Мну нужна была гривна для операционной деятельности. 8%-30% на операционной деятельности.
евробонды и ОВГЗ отпадает, лучше акции, могут выстрелить 30%-40%, если не будет фриз-аут, или как там правильно.
А можете по подробнее рассказать про овернайт? Как это работает что нужно и все такое?
Ну хотя бы в целях повышения образованности)
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:17
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Додано: Вів 07 лип, 2020 11:18
UX-2019 написав:
А можете по подробнее рассказать про овернайт? Как это работает что нужно и все такое?
Ну хотя бы в целях повышения образованности)
Это услуга, которую может предоставлять банк. Например в Альфе для розничных клиентов это реализовано через "доходный сейф", где за каждый день хранения гривны начисляется 8% годовых (за вычетом 18% НДФЛ и 1,5% ВС). При этом можно снимать и зачислять деньги сколько угодно раз в любое время суток через мобильное приложение без потери накопленных процентов.
В Укргазе наверное похожая схема.
Ещё слышал в ПУМБе что-то похожее есть и проценты повыше.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:39
GTS написав: UX-2019 написав:
А можете по подробнее рассказать про овернайт? Как это работает что нужно и все такое?
Ну хотя бы в целях повышения образованности)
Это услуга, которую может предоставлять банк. Например в Альфе для розничных клиентов это реализовано через "доходный сейф", где за каждый день хранения гривны начисляется 8% годовых (за вычетом 18% НДФЛ и 1,5% ВС). При этом можно снимать и зачислять деньги сколько угодно раз в любое время суток через мобильное приложение без потери накопленных процентов.
В Укргазе наверное похожая схема.
Ещё слышал в ПУМБе что-то похожее есть и проценты повыше.
А там есть какие то ограничения, например порог входа?
А то как то возмутительно получается, длинный депозит на год морозят люди по 7-8% без доступа к ресурсам и права забрать деньги, а тут красивый текущий счет с % и свободным доступом по % явно не хуже а то и лучше...
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:16
GTS написав: UX-2019 написав:
А можете по подробнее рассказать про овернайт? Как это работает что нужно и все такое?
Ну хотя бы в целях повышения образованности)
Это услуга, которую может предоставлять банк. Например в Альфе для розничных клиентов это реализовано через "доходный сейф", где за каждый день хранения гривны начисляется 8% годовых (за вычетом 18% НДФЛ и 1,5% ВС). При этом можно снимать и зачислять деньги сколько угодно раз в любое время суток через мобильное приложение без потери накопленных процентов.
В Укргазе наверное похожая схема.
Ещё слышал в ПУМБе что-то похожее есть и проценты повыше.
Это все не то!
Овернайт, по определению - кредит выданый на период не более одного операционного дня.
Т.е. спекулянт через брокера дает кредит другому спекулянту кредит для поддержания ликвидности. Похоже это работает так.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:22
UX-2019 написав: proftpd66 написав: GTS написав:
---------------------------proftpd66
ОВГЗ - 7-10% (6%-9%) - они не имеют смысла, если курс не стабильный. Можно держать в овернайт в гривне под 8%-12% (у меня в УкрГаз банке)
3) спекуляция на 2 пары евро-доллар гривна + овернайт грн (до востребования) = 14%-25%. Высокая волотильность в деньгах. Мну нужна была гривна для операционной деятельности. 8%-30% на операционной деятельности.
евробонды и ОВГЗ отпадает, лучше акции, могут выстрелить 30%-40%, если не будет фриз-аут, или как там правильно.
---------------------------
А можете по подробнее рассказать про овернайт? Как это работает что нужно и все такое?
Ну хотя бы в целях повышения образованности)
я написал тамПопробовать создать игру на форуме "Мiняйко"
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:39
Все, конечно, помнят фотографии главы ФГИ Сенниченко о триумфальном возвращении «Центрэнерго» под контроль государства. После чего выяснилось, что Игорь Валерьевич загнал предприятие в убыток в 2 млрд грн за прошлый год, и навесил на него 4 млрд грн долгов, причем львиная доля - госшахтам. Но оказалось, что это не все лучики, а только их толика. Оказалось, что Коломойский с предприятия никуда не уходил. Его люди, Потапенко, Уваров и другие по-прежнему в дирекции и на управленческих должностях, и новый глава предприятия не смеет им перечить. Поставщики - по-прежнему компании Коломойского, и все схемы работают. Судя по всему, «уход» Коломойского был согласованным с Зеленским традиционно каверзным спектаклем для успокоения общественности. А уйти Коломойский согласен только в случае открытия импорта электроэнергии из России.
Вопрос об ответственности за грабеж государства на как минимум 6 млрд грн Зеленский не поднимает и никогда не поднимет. И пока он в силе - не даст поднять силовикам. Потому что, дорогие избиратели Владимира Ссаныча, ваш президент - это подельник Коломойского. Зависимый и повязанный с ним. Это удивительная украинская финансово-промышленная аномалия - два сросшихся политических организма. И разъединить эту связь сможет только суд по антимафиозному закону РИКО. Ну или Майдан.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 21:38
UX-2019 написав:
А там есть какие то ограничения, например порог входа?
А то как то возмутительно получается, длинный депозит на год морозят люди по 7-8% без доступа к ресурсам и права забрать деньги, а тут красивый текущий счет с % и свободным доступом по % явно не хуже а то и лучше...
Можно любую сумму переводить, в любое время. Деньги доступны в любой момент.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 21:40
курицу брать на укрбирже?
низкий показатель за всю историю
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Додано: Сер 08 лип, 2020 09:34
proftpd66 написав:
курицу брать на укрбирже?
низкий показатель за всю историю
по курице будьте готовы что выставят счет за хранение (тариф НДУ 15 евро\месяц), так что скорее всего брокер может попытаться ретранслировать на вас издержки...
Какой у вас кстати хранитель для курицы планируется?)
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UX-2019
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