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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.8 5 46
Сильный рост
11%
5
Рост
11%
5
Болото
63%
29
Падение
15%
7
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:16

  UX-2019 написав:по курице будьте готовы что выставят счет за хранение (тариф НДУ 15 евро\месяц), так что скорее всего брокер может попытаться ретранслировать на вас издержки...
Какой у вас кстати хранитель для курицы планируется?)

Для бумаг, которые допущены к торгам в Украине применяется обычный тариф. То есть где-то в районе 50 грн в мес.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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