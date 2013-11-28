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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 08 лип, 2020 10:16
UX-2019 написав:
по курице будьте готовы что выставят счет за хранение (тариф НДУ 15 евро\месяц), так что скорее всего брокер может попытаться ретранслировать на вас издержки...
Какой у вас кстати хранитель для курицы планируется?)
Для бумаг, которые допущены к торгам в Украине применяется обычный тариф. То есть где-то в районе 50 грн в мес.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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