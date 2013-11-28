Для бумаг, которые допущены к торгам в Украине применяется обычный тариф. То есть где-то в районе 50 грн в мес.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 08 лип, 2020 10:16
Для бумаг, которые допущены к торгам в Украине применяется обычный тариф. То есть где-то в районе 50 грн в мес.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:03
Re: Идеи: портфель
Курицу считаю перспективной бумагой, но покупать/продавать на УБ лотами по 100 шт( и то если повезет) считаю насилованием мозга...
На Лондон надо!!!
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:28
Там есть какой то пункт в тарифах НДУ для депозитариев, где для всех бумаг с ISIN которых начинается не с ЮА тариф 15 евро - как раз для допущенных к торгам, а для не допущенных и вовсе 120...
Я сам бы не против курицу взять мелким оптом) но платить даже 50 грн\мес как то накладно наверное, не уверен что оно того стоит...
считай на 100 бумаг половина дивиденда чисто на обслуживание, а вторая на всевозможные комиссии при выводе денег...
не знаю как это работает, но свою курицу пришлось продать до лучших времен(
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:06
UX-2019
с лондонской биржы платит брокеру 120$ в год если от 10к$. И еще много платить за операции купли продажи.
И лучше открыть компанию в оффшоре для этих торгов и не платить налоги. Это еще расходники.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:55
У меня курица в Универе берут только по этой бумаге 50 грн в месяц и списывают с торгового счета раз в квартал
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:56
Додано: Сер 08 лип, 2020 15:16
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