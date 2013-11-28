RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2372237323742375

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.8 5 46
Сильный рост
11%
5
Рост
11%
5
Болото
63%
29
Падение
15%
7
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:16

  UX-2019 написав:по курице будьте готовы что выставят счет за хранение (тариф НДУ 15 евро\месяц), так что скорее всего брокер может попытаться ретранслировать на вас издержки...
Какой у вас кстати хранитель для курицы планируется?)

Для бумаг, которые допущены к торгам в Украине применяется обычный тариф. То есть где-то в районе 50 грн в мес.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 435
З нами з: 27.10.10
Подякував: 95 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:03

Re: Идеи: портфель

Курицу считаю перспективной бумагой, но покупать/продавать на УБ лотами по 100 шт( и то если повезет) считаю насилованием мозга...
На Лондон надо!!!
VitaliyN
 
Повідомлень: 174
З нами з: 05.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:28

  GTS написав:
  UX-2019 написав:по курице будьте готовы что выставят счет за хранение (тариф НДУ 15 евро\месяц), так что скорее всего брокер может попытаться ретранслировать на вас издержки...
Какой у вас кстати хранитель для курицы планируется?)

Для бумаг, которые допущены к торгам в Украине применяется обычный тариф. То есть где-то в районе 50 грн в мес.

Там есть какой то пункт в тарифах НДУ для депозитариев, где для всех бумаг с ISIN которых начинается не с ЮА тариф 15 евро - как раз для допущенных к торгам, а для не допущенных и вовсе 120...
Я сам бы не против курицу взять мелким оптом) но платить даже 50 грн\мес как то накладно наверное, не уверен что оно того стоит...
считай на 100 бумаг половина дивиденда чисто на обслуживание, а вторая на всевозможные комиссии при выводе денег...
https://www.csd.ua/images/stories/pdf/t ... 8_2019.pdf - тарифы НДУ
не знаю как это работает, но свою курицу пришлось продать до лучших времен(
UX-2019
 
Повідомлень: 55
З нами з: 24.01.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:06

UX-2019

с лондонской биржы платит брокеру 120$ в год если от 10к$. И еще много платить за операции купли продажи.

И лучше открыть компанию в оффшоре для этих торгов и не платить налоги. Это еще расходники.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3246
З нами з: 22.12.16
Подякував: 229 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:55

  GTS написав:
  UX-2019 написав:по курице будьте готовы что выставят счет за хранение (тариф НДУ 15 евро\месяц), так что скорее всего брокер может попытаться ретранслировать на вас издержки...
Какой у вас кстати хранитель для курицы планируется?)

Для бумаг, которые допущены к торгам в Украине применяется обычный тариф. То есть где-то в районе 50 грн в мес.


У меня курица в Универе берут только по этой бумаге 50 грн в месяц и списывают с торгового счета раз в квартал
joik
 
Повідомлень: 253
З нами з: 24.07.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:56

  VitaliyN написав:Курицу считаю перспективной бумагой, но покупать/продавать на УБ лотами по 100 шт( и то если повезет) считаю насилованием мозга...
На Лондон надо!!!



Курица торгуется на Варшаве
joik
 
Повідомлень: 253
З нами з: 24.07.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:16

  joik написав:Курица торгуется на Варшаве

Где Вы ее там видели??? :mrgreen:
На лондоне она!!!
VitaliyN
 
Повідомлень: 174
З нами з: 05.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2372237323742375
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 20:47
166 80582
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 12:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19676)
08.07.2020 16:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.