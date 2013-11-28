Додано: Сер 08 лип, 2020 11:28

GTS написав: UX-2019 написав: по курице будьте готовы что выставят счет за хранение (тариф НДУ 15 евро\месяц), так что скорее всего брокер может попытаться ретранслировать на вас издержки...

Какой у вас кстати хранитель для курицы планируется?) по курице будьте готовы что выставят счет за хранение (тариф НДУ 15 евро\месяц), так что скорее всего брокер может попытаться ретранслировать на вас издержки...Какой у вас кстати хранитель для курицы планируется?)

Для бумаг, которые допущены к торгам в Украине применяется обычный тариф. То есть где-то в районе 50 грн в мес. Для бумаг, которые допущены к торгам в Украине применяется обычный тариф. То есть где-то в районе 50 грн в мес.

Там есть какой то пункт в тарифах НДУ для депозитариев, где для всех бумаг с ISIN которых начинается не с ЮА тариф 15 евро - как раз для допущенных к торгам, а для не допущенных и вовсе 120...Я сам бы не против курицу взять мелким оптом) но платить даже 50 грн\мес как то накладно наверное, не уверен что оно того стоит...считай на 100 бумаг половина дивиденда чисто на обслуживание, а вторая на всевозможные комиссии при выводе денег...- тарифы НДУне знаю как это работает, но свою курицу пришлось продать до лучших времен(