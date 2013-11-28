ps вся работа укр инвест контор прошлого века это сдача остатков недвиги в оренду.. несладко им придется в ближайшие годы..
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 14 лип, 2020 12:31
Беспрецедентное полугодие: пандемия обрушила рынок коммерческой недвижимости РФ до исторических минимумов
ps вся работа укр инвест контор прошлого века это сдача остатков недвиги в оренду.. несладко им придется в ближайшие годы..
Додано: Вів 14 лип, 2020 12:57
Онлайн робота із скромних 3..4% до пандемії зараз впевнено віджерла 25% !!! і це лише початок
+50грн !
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