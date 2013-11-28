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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2373237423752376

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 47
Сильный рост
11%
5
Рост
11%
5
Болото
62%
29
Падение
17%
8
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:31

Беспрецедентное полугодие: пандемия обрушила рынок коммерческой недвижимости РФ до исторических минимумов
https://www.forbes.ru/biznes/404821-bes ... himosti-do

ps вся работа укр инвест контор прошлого века это сдача остатков недвиги в оренду.. несладко им придется в ближайшие годы..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:57

Онлайн робота із скромних 3..4% до пандемії зараз впевнено віджерла 25% !!! і це лише початок
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:49

Компания МХП анонсирует открытие новых форматов магазинов "Мясомаркет". В июле первые три магазина откроются в Ковеле, Сумах и Николаеве.

Агрокомпания на снижении потенциала решила переформатироватся в торговлю
Интересно это направление продиктовано реалиями рынка или структурирование денежных потоков
И с акциями что то непонятное происходит который день сделки по 800 шт
joik
 
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