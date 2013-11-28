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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2373237423752376

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 47
Сильный рост
11%
5
Рост
11%
5
Болото
62%
29
Падение
17%
8
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:31

Беспрецедентное полугодие: пандемия обрушила рынок коммерческой недвижимости РФ до исторических минимумов
https://www.forbes.ru/biznes/404821-bes ... himosti-do

ps вся работа укр инвест контор прошлого века это сдача остатков недвиги в оренду.. несладко им придется в ближайшие годы..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:57

Онлайн робота із скромних 3..4% до пандемії зараз впевнено віджерла 25% !!! і це лише початок
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:49

Компания МХП анонсирует открытие новых форматов магазинов "Мясомаркет". В июле первые три магазина откроются в Ковеле, Сумах и Николаеве.

Агрокомпания на снижении потенциала решила переформатироватся в торговлю
Интересно это направление продиктовано реалиями рынка или структурирование денежных потоков
И с акциями что то непонятное происходит который день сделки по 800 шт
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:25

Убыток "Укрнафты" в 2019 году превысил 4 миллиарда


Выручка ПАО "Укрнафта" в 2019 году сократилась на 22%, а убыток составил 4,06 млрд грн.
Данная информация обнародована в отчете об деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за 2019 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Чистый доход "Укрнафты" за 2019 год составил 28,21 млрд грн, что на 7,9 млрд грн меньше показателя 2018 года. Убыток за этот период составил 4,06 млрд грн против 6,43 млрд грн прибыли за позапрошлый год.

В то же время операционные расходы компании за отчетный период повысились на 4,2 млрд грн.

"Основные факторы роста расходов: формирование резервов под сомнительную дебиторскую задолженность на сумму 3,3 млрд грн, а также переоценка стоимости основных средств и запасов на общую сумму 0,9 млрд грн", - говорится в отчете.

Согласно отчету, по итогам прошлого года "Укрнафта" продала 1,2 млн нефти и конденсата. При этом, как утверждают в компании, в 2019 году нереализованной осталось 242,8 тыс. тонн нефти, что равно объему добычи за два месяца.

"Установленные государством ограничения на реализацию нефти привели к уменьшению объема реализации нефти и увеличению операционных расходов. В 2019 году компания реализовала нефти и нефтепродуктов (в нефтяном эквиваленте; в оптовом сегменте продаж) на 335 тыс. тонн меньше чем в предыдущем году", - говорится в отчете.

Недополученный доход от реализации "Укрнафта" оценила в 4,7 млрд грн.

Читайте также: "Укрнафта" с помощью судов отказалась заплатить 2,9 миллиарда дивидендов государству

Также отмечается, что компания недополучила около 3 млрд грн чистого дохода из-за падения розничных продаж на 29%, а также снижения средневзвешенных цен на бензин на 2% и сжиженного газа на 13%.

В отчете отмечается, что "из-за коллапса системы государственных аукционов" в апреле 2019 года "Укрнафта" перешла на толлинговую модель, по которой начала сама выкупать собственную нефть на аукционах и перерабатывать ее на заводе.

"В результате толлинговых операций компания получала полную корзину нефтепродуктов с различными показателями рентабельности. По данным "Укрнафты", рентабельность толлинговых операций является положительной, однако ее уровень был ниже, чем в сделках по продаже нефти", - говорится в отчете.

После перехода на эту модель, по данным "Нафтогаза", показатель себестоимости увеличился на 1,2 млрд грн по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщалось, ПАО "Укрнафта" по итогам работы в первом квартале 2020 года получило чистый убыток 852,6 млн грн, что стало худшим финансовым результатом первого квартала по крайней мере с 2013 года.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза, с 2,9 млн до 1,4 млн тонн, газа - в три раза, с 3,3 млрд до 1,1 млрд кубометров, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета.

В мае 2020 года большинством голосов миноритарных акционеров в наблюдательном совете "Укрнафты" главой правления был назначен Олег Гез, который с апреля 2019 года работает в статусе исполняющего обязанности главы компании
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:16

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 14 июля, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в гривне привлекло в бюджет всего 10,6 млн грн, от продажи номинированных в долларах США бумаг поступило $306 млн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

хотел бы продать укрпапир да некому..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:29

Re: Идеи: портфель

  vladislavlvov написав:привлекло в бюджет всего 10,6 млн грн,


Та це просто кіт наплакав!!!
1 заявка чи як це розуміти задоволена на всю країну
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:10

  greenozon написав:
  vladislavlvov написав:привлекло в бюджет всего 10,6 млн грн,


Та це просто кіт наплакав!!!
1 заявка чи як це розуміти задоволена на всю країну

Ну не 1, а 8 :)

3 173 110,20 (3/3);
2 784 295,84 (1/2);
4 610 066,50 (4/4)
- это объем и кол-во заявок на бумаги со сроком 3 мес - год - 3 года

при чем по всей видимости МФ не удовлетворил вторую заявку на годовые бумаги потому что там хотели аж на целых 0,3% больше, а давали где то 350к) зато гордо объявили о снижении стоимости привлечения :lol:

Как по вашему, какая доходность по ОВГЗ сейчас объективно соответствует реальности?
UX-2019
 
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