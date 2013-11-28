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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2374237523762377

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 49
Сильный рост
10%
5
Рост
10%
5
Болото
61%
30
Падение
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:57

Re: Идеи: портфель

Это закончится когда-нибудь?
https://www.capital.ua/ru/news/143755-s ... 4-mlrd-grn
Мечтательный бычок
 
Повідомлень: 612
З нами з: 03.10.12
Подякував: 68 раз.
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  #<1 ... 2374237523762377
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