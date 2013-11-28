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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2374237523762377

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 49
Сильный рост
10%
5
Рост
10%
5
Болото
61%
30
Падение
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:57

Re: Идеи: портфель

Это закончится когда-нибудь?
https://www.capital.ua/ru/news/143755-s ... 4-mlrd-grn
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:14

Хозяйственный суд Киева удовлетворил финансовые требования ООО "Укрдонинвест Трейдинг" к компании ПАО "Центрэнерго" на сумму 1,4 млрд грн. Решение суда опубликовано на сайте Единого реестра судовых решений, передает finbalance.
Согласно решению суда, Центрэнерго должен заплатить Укрдонинвесту 642,5 млн грн стоимости фактически поставленного угля, 59,3 млн стоимости доставки угля, 3,4 млн грн 3% годовых, 19,3 млн грн пени, и 717,3 млн грн штрафа и 673 000 грн судового сбора.
Хозяйственный суд Киева также отказал во встречном иске Центрэнерго к Укрдонинвест Трейдинг признать недействительными договора на поставку угля за 2019 год.
По данным госреестра, конечным бенефициаром Укрдонинвест Трейдинг является Виталий Корпачев.

10 ноября 2019 Укрдонинвест Трейдинг Виталия Кропачева подал иск о взыскании с Центрэнерго долга в 1,44 млрд грн за поставку угля.
19 июня Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, заявил, что Центрэнерго стоит "минус" 1,4 млрд грн, если сравнивать ее задолженность со стоимостью активов.
13 июля Минэнергетики одобрило решение, по которому Центрэнерго будет закупать уголь у украинских шахт по формуле Роттердам+.

Об Кропачеве:
https://nv.ua/biz/top-100-bogatyh/vital ... 62667.html
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:34

Хм,кто знает, будет ли когда-нибудь здесь нормальный рынок?И если мироеды выгребли почти все акции,то хотя бы товарных и валютных деривативов?Есть ли новости, подвижки или все глухо?
goldfinger
 
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