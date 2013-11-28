Хозяйственный суд Киева удовлетворил финансовые требования ООО "Укрдонинвест Трейдинг" к компании ПАО "Центрэнерго" на сумму 1,4 млрд грн. Решение суда опубликовано на сайте Единого реестра судовых решений, передает finbalance. Согласно решению суда, Центрэнерго должен заплатить Укрдонинвесту 642,5 млн грн стоимости фактически поставленного угля, 59,3 млн стоимости доставки угля, 3,4 млн грн 3% годовых, 19,3 млн грн пени, и 717,3 млн грн штрафа и 673 000 грн судового сбора. Хозяйственный суд Киева также отказал во встречном иске Центрэнерго к Укрдонинвест Трейдинг признать недействительными договора на поставку угля за 2019 год. По данным госреестра, конечным бенефициаром Укрдонинвест Трейдинг является Виталий Корпачев.
10 ноября 2019 Укрдонинвест Трейдинг Виталия Кропачева подал иск о взыскании с Центрэнерго долга в 1,44 млрд грн за поставку угля. 19 июня Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, заявил, что Центрэнерго стоит "минус" 1,4 млрд грн, если сравнивать ее задолженность со стоимостью активов. 13 июля Минэнергетики одобрило решение, по которому Центрэнерго будет закупать уголь у украинских шахт по формуле Роттердам+.
Новость недельной давности. По поездам для харьковского метро - победитель - Китайцы, пока. То что они там *начертили компьютерной графикой* ни на что не влияет! А вот сегодня рада в первом чтении приняла закон про локализацию. Это ГУД. Если толк будет, Вагон будет при деле!