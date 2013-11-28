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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2374237523762377

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 49
Сильный рост
10%
5
Рост
10%
5
Болото
61%
30
Падение
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:57

Re: Идеи: портфель

Это закончится когда-нибудь?
https://www.capital.ua/ru/news/143755-s ... 4-mlrd-grn
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:14

Хозяйственный суд Киева удовлетворил финансовые требования ООО "Укрдонинвест Трейдинг" к компании ПАО "Центрэнерго" на сумму 1,4 млрд грн. Решение суда опубликовано на сайте Единого реестра судовых решений, передает finbalance.
Согласно решению суда, Центрэнерго должен заплатить Укрдонинвесту 642,5 млн грн стоимости фактически поставленного угля, 59,3 млн стоимости доставки угля, 3,4 млн грн 3% годовых, 19,3 млн грн пени, и 717,3 млн грн штрафа и 673 000 грн судового сбора.
Хозяйственный суд Киева также отказал во встречном иске Центрэнерго к Укрдонинвест Трейдинг признать недействительными договора на поставку угля за 2019 год.
По данным госреестра, конечным бенефициаром Укрдонинвест Трейдинг является Виталий Корпачев.

10 ноября 2019 Укрдонинвест Трейдинг Виталия Кропачева подал иск о взыскании с Центрэнерго долга в 1,44 млрд грн за поставку угля.
19 июня Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, заявил, что Центрэнерго стоит "минус" 1,4 млрд грн, если сравнивать ее задолженность со стоимостью активов.
13 июля Минэнергетики одобрило решение, по которому Центрэнерго будет закупать уголь у украинских шахт по формуле Роттердам+.

Об Кропачеве:
https://nv.ua/biz/top-100-bogatyh/vital ... 62667.html
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:34

Хм,кто знает, будет ли когда-нибудь здесь нормальный рынок?И если мироеды выгребли почти все акции,то хотя бы товарных и валютных деривативов?Есть ли новости, подвижки или все глухо?
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:34

Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)
https://news.finance.ua/ru/news/-/47485 ... metro-foto
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:04

  Yuri_Z написав:Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)
https://news.finance.ua/ru/news/-/47485 ... metro-foto

Новость недельной давности. По поездам для харьковского метро - победитель - Китайцы, пока. То что они там *начертили компьютерной графикой* ни на что не влияет!
А вот сегодня рада в первом чтении приняла закон про локализацию. Это ГУД. Если толк будет, Вагон будет при деле!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:49

По $1 миллиону: США объявили вознаграждение за двух украинских хакеров.

Соединенные Штаты разыскивают граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко, которым инкриминируют 16 статей.
В Соединенных Штатах Америки объявили в розыск двух украинских хакеров и обещают до 1 млн долларов за информацию о каждом.
Об этом сообщается на сайте Посольства США в Украине. «Сегодня Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов США (за каждого разыскиваемого) за информацию, которая поможет арестовать и/или осудить граждан Украины Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко за их участие в транснациональной организованной преступности, в частности в киберпреступлениях», - говорится в сообщении. Читайте также США обвинили китайских хакеров в атаке на разработчиков вакцины от коронавируса В Госдепартаменте отмечают, что преступная деятельность указанных украинцев «достигает мирового масштаба». «Мы приветствуем сотрудничество и координацию действий со всеми правительствами, чтобы привлечь этих преступников к ответственности и защитить невинных граждан во всем мире», заявили в Госдепартаменте. Отмечается, что в январе 2020 года, по результатам проведенного Секретной службой США расследования, было предъявлено обвинение против Радченко и Еременко по 16 статьям. Их обвиняют в сговоре для совершения мошенничества с ценными бумагами, электронного мошенничества и кибермошенничества.
Обвинение утверждает, что Радченко и Еременко взломали электронную систему сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам США и похитили тысячи конфиденциальных файлов, которые затем незаконно продали, чтобы получить прибыль. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала иск, выдвинув обвинения против Еременко и других физических и юридических лиц», - говорится в сообщении.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/rozysk-ukra ... 85152.html

Вот молодца.. а что делать.. играть с Хромаевым в недо УБ?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:15

  goldfinger написав:Хм,кто знает, будет ли когда-нибудь здесь нормальный рынок?И если мироеды выгребли почти все акции,то хотя бы товарных и валютных деривативов?Есть ли новости, подвижки или все глухо?


Троекратное ха-ха про нормальный рынок, ну а если серьёзно по теме, то есть пока неподтверждённые слухи, что c перезапуском срочного рынка на Украинской бирже планируется сделать поставочные фьючерсы на бумаги некоторых зарубежных эмитентов из индекса SP500.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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