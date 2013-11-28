|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:57
Re: Идеи: портфель
Это закончится когда-нибудь?
Додано: Пон 20 лип, 2020 17:14
Об Кропачеве:
Додано: Пон 20 лип, 2020 17:34
Хм,кто знает, будет ли когда-нибудь здесь нормальный рынок?И если мироеды выгребли почти все акции,то хотя бы товарных и валютных деривативов?Есть ли новости, подвижки или все глухо?
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:34
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)
https://news.finance.ua/ru/news/-/47485 ... metro-foto
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:04
Новость недельной давности. По поездам для харьковского метро - победитель - Китайцы, пока. То что они там *начертили компьютерной графикой* ни на что не влияет!
А вот сегодня рада в первом чтении приняла закон про локализацию. Это ГУД. Если толк будет, Вагон будет при деле!
Додано: Сер 22 лип, 2020 17:49
По $1 миллиону: США объявили вознаграждение за двух украинских хакеров.
Соединенные Штаты разыскивают граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко, которым инкриминируют 16 статей.
В Соединенных Штатах Америки объявили в розыск двух украинских хакеров и обещают до 1 млн долларов за информацию о каждом.
Об этом сообщается на сайте Посольства США в Украине. «Сегодня Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов США (за каждого разыскиваемого) за информацию, которая поможет арестовать и/или осудить граждан Украины Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко за их участие в транснациональной организованной преступности, в частности в киберпреступлениях», - говорится в сообщении. Читайте также США обвинили китайских хакеров в атаке на разработчиков вакцины от коронавируса В Госдепартаменте отмечают, что преступная деятельность указанных украинцев «достигает мирового масштаба». «Мы приветствуем сотрудничество и координацию действий со всеми правительствами, чтобы привлечь этих преступников к ответственности и защитить невинных граждан во всем мире», заявили в Госдепартаменте. Отмечается, что в январе 2020 года, по результатам проведенного Секретной службой США расследования, было предъявлено обвинение против Радченко и Еременко по 16 статьям. Их обвиняют в сговоре для совершения мошенничества с ценными бумагами, электронного мошенничества и кибермошенничества.
Обвинение утверждает, что Радченко и Еременко взломали электронную систему сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам США и похитили тысячи конфиденциальных файлов, которые затем незаконно продали, чтобы получить прибыль. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала иск, выдвинув обвинения против Еременко и других физических и юридических лиц», - говорится в сообщении.
Подробности читайте на УНИАН:
Вот молодца.. а что делать.. играть с Хромаевым в недо УБ?
Додано: Сер 22 лип, 2020 18:15
Троекратное ха-ха про нормальный рынок, ну а если серьёзно по теме, то есть пока неподтверждённые слухи, что c перезапуском срочного рынка на Украинской бирже планируется сделать поставочные фьючерсы на бумаги некоторых зарубежных эмитентов из индекса SP500.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|