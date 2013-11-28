Додано: Сер 22 лип, 2020 17:49

Соединенные Штаты разыскивают граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко, которым инкриминируют 16 статей.В Соединенных Штатах Америки объявили в розыск двух украинских хакеров и обещают до 1 млн долларов за информацию о каждом.Об этом сообщается на сайте Посольства США в Украине. «Сегодня Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов США (за каждого разыскиваемого) за информацию, которая поможет арестовать и/или осудить граждан Украины Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко за их участие в транснациональной организованной преступности, в частности в киберпреступлениях», - говорится в сообщении. Читайте также США обвинили китайских хакеров в атаке на разработчиков вакцины от коронавируса В Госдепартаменте отмечают, что преступная деятельность указанных украинцев «достигает мирового масштаба». «Мы приветствуем сотрудничество и координацию действий со всеми правительствами, чтобы привлечь этих преступников к ответственности и защитить невинных граждан во всем мире», заявили в Госдепартаменте. Отмечается, что в январе 2020 года, по результатам проведенного Секретной службой США расследования, было предъявлено обвинение против Радченко и Еременко по 16 статьям. Их обвиняют в сговоре для совершения мошенничества с ценными бумагами, электронного мошенничества и кибермошенничества.Подробности читайте на УНИАН:Вот молодца.. а что делать.. играть с Хромаевым в недо УБ?