Додано: Чет 23 лип, 2020 13:41

vladislavlvov написав: Зачем тут фьючерсы на SP?

На локальном рынке интересны локальные бумаги. УБ их руководство а не кто то должна их раскручивать и создавать. Время всяких Донбас и Запад энерго ушло. Нужно встречаться с эмитентами и создавать рынок оставшихся бумаг, которым возможно это было бы интересно. Как говориться было бы желание...

Если бы законодательно что то бы поменялось, акции на бирже - преференции в налогах. Пенсионная реформа может сдвинуть данный вопрос... Зачем тут фьючерсы на SP?На локальном рынке интересны локальные бумаги. УБ их руководство а не кто то должна их раскручивать и создавать. Время всяких Донбас и Запад энерго ушло. Нужно встречаться с эмитентами и создавать рынок оставшихся бумаг, которым возможно это было бы интересно. Как говориться было бы желание...Если бы законодательно что то бы поменялось, акции на бирже - преференции в налогах. Пенсионная реформа может сдвинуть данный вопрос...

vladislavlvov написав: А фьючерсами и остальными мировыми папирами можно легко торговать и в Варшаве. Зачем все это тут? А фьючерсами и остальными мировыми папирами можно легко торговать и в Варшаве. Зачем все это тут?

С какими эмитентами встречаться? С Центрэнерго? С Укрнафтой? Может с Авалем у которого free-float меньше 1%?Первичное размещение делать никто не хочет, из-за того что спроса нет. Проще разместить бонды и обслуживать долг, чем после первичного размещения заморачиваться с поиском маркет-мейкера.Есть много законодательных инициатив от участников рынка, но все они пылятся на полках в кабинетах Рады под предлогом шо зараз не на часі.И вообще этот рынок (как и любой другой) может ожить только благодаря зарубежным инвесторам (взять к примеру фондовый рынок РФ, где большая часть объёма приходится на нерезов, которые и делают миллиардные обороты).У нас же процедура выхода на локальный рынок для нереза это боль.Дистанционно делать ничего нельзя. Чтобы торговать на фондовом рынке Украины, нерезу необходимо открыть инвестиционный счёт в банке и только с него переводить деньги на счёт у локального брокера.Инвестиционный счёт нельзя подключить к интернет-банкингу и через интернет оформить перевод. Нерез должен явится лично в отделение банка и на всех бумажках поставить подпись о переводе денег.То есть нерезу для каждой манипуляции нужно каждый раз приезжать в Украину, чтобы поставить крестик своей рукой. Почтой отправить документы тоже нельзя )))Поверьте, есть много людей, которые боятся отправлять деньги в другую юрисдикцию. А цепочка "личный счёт в Украинском банке -> личный счёт в Украинском брокере -> личный счёт на Украинской бирже" понятна всем.