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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:57
Re: Идеи: портфель
Это закончится когда-нибудь?
Додано: Пон 20 лип, 2020 17:14
Об Кропачеве:
Додано: Пон 20 лип, 2020 17:34
Хм,кто знает, будет ли когда-нибудь здесь нормальный рынок?И если мироеды выгребли почти все акции,то хотя бы товарных и валютных деривативов?Есть ли новости, подвижки или все глухо?
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:34
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)
https://news.finance.ua/ru/news/-/47485 ... metro-foto
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:04
Новость недельной давности. По поездам для харьковского метро - победитель - Китайцы, пока. То что они там *начертили компьютерной графикой* ни на что не влияет!
А вот сегодня рада в первом чтении приняла закон про локализацию. Это ГУД. Если толк будет, Вагон будет при деле!
Додано: Сер 22 лип, 2020 17:49
По $1 миллиону: США объявили вознаграждение за двух украинских хакеров.
Соединенные Штаты разыскивают граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко, которым инкриминируют 16 статей.
В Соединенных Штатах Америки объявили в розыск двух украинских хакеров и обещают до 1 млн долларов за информацию о каждом.
Об этом сообщается на сайте Посольства США в Украине. «Сегодня Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов США (за каждого разыскиваемого) за информацию, которая поможет арестовать и/или осудить граждан Украины Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко за их участие в транснациональной организованной преступности, в частности в киберпреступлениях», - говорится в сообщении. Читайте также США обвинили китайских хакеров в атаке на разработчиков вакцины от коронавируса В Госдепартаменте отмечают, что преступная деятельность указанных украинцев «достигает мирового масштаба». «Мы приветствуем сотрудничество и координацию действий со всеми правительствами, чтобы привлечь этих преступников к ответственности и защитить невинных граждан во всем мире», заявили в Госдепартаменте. Отмечается, что в январе 2020 года, по результатам проведенного Секретной службой США расследования, было предъявлено обвинение против Радченко и Еременко по 16 статьям. Их обвиняют в сговоре для совершения мошенничества с ценными бумагами, электронного мошенничества и кибермошенничества.
Обвинение утверждает, что Радченко и Еременко взломали электронную систему сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам США и похитили тысячи конфиденциальных файлов, которые затем незаконно продали, чтобы получить прибыль. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала иск, выдвинув обвинения против Еременко и других физических и юридических лиц», - говорится в сообщении.
Подробности читайте на УНИАН:
Вот молодца.. а что делать.. играть с Хромаевым в недо УБ?
Додано: Сер 22 лип, 2020 18:15
Троекратное ха-ха про нормальный рынок, ну а если серьёзно по теме, то есть пока неподтверждённые слухи, что c перезапуском срочного рынка на Украинской бирже планируется сделать поставочные фьючерсы на бумаги некоторых зарубежных эмитентов из индекса SP500.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 23 лип, 2020 07:37
Зачем тут фьючерсы на SP?
На локальном рынке интересны локальные бумаги. УБ их руководство а не кто то должна их раскручивать и создавать. Время всяких Донбас и Запад энерго ушло. Нужно встречаться с эмитентами и создавать рынок оставшихся бумаг, которым возможно это было бы интересно. Как говориться было бы желание...
Если бы законодательно что то бы поменялось, акции на бирже - преференции в налогах. Пенсионная реформа может сдвинуть данный вопрос.
А фьючерсами и остальными мировыми папирами можно легко торговать и в Варшаве. Зачем все это тут?
Додано: Чет 23 лип, 2020 13:41
С какими эмитентами встречаться? С Центрэнерго? С Укрнафтой? Может с Авалем у которого free-float меньше 1%?
Первичное размещение делать никто не хочет, из-за того что спроса нет. Проще разместить бонды и обслуживать долг, чем после первичного размещения заморачиваться с поиском маркет-мейкера.
Есть много законодательных инициатив от участников рынка, но все они пылятся на полках в кабинетах Рады под предлогом шо зараз не на часі.
И вообще этот рынок (как и любой другой) может ожить только благодаря зарубежным инвесторам (взять к примеру фондовый рынок РФ, где большая часть объёма приходится на нерезов, которые и делают миллиардные обороты).
У нас же процедура выхода на локальный рынок для нереза это боль.
Дистанционно делать ничего нельзя. Чтобы торговать на фондовом рынке Украины, нерезу необходимо открыть инвестиционный счёт в банке и только с него переводить деньги на счёт у локального брокера.
Инвестиционный счёт нельзя подключить к интернет-банкингу и через интернет оформить перевод. Нерез должен явится лично в отделение банка и на всех бумажках поставить подпись о переводе денег.
То есть нерезу для каждой манипуляции нужно каждый раз приезжать в Украину, чтобы поставить крестик своей рукой. Почтой отправить документы тоже нельзя )))
Поверьте, есть много людей, которые боятся отправлять деньги в другую юрисдикцию. А цепочка "личный счёт в Украинском банке -> личный счёт в Украинском брокере -> личный счёт на Украинской бирже" понятна всем.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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