vladislavlvov написав:GTS
хорошо что вы подняли данную тему..
из 70 предприятий в экс листинге может 5-7 которые бы хотели бы там быть..
вопрос а что сделала уб чтобы они там остались? попросила заплатить?
как по мне можно было пропиарить недооцененные недопапиры.
в чем была идея уб---!!! в недоценности бумаг фондового рынка Украины..по сравнению даже с той же Польшей...
я вот звонил на уб спросил какие у вас перспективы мне ответили пока в ближайшие годы кроме недо фьючей ничего не предвидится.. на вопрос а чем торговать мне не ответили..
поэтому пока лучше Варшава.. там хоть есть какая то ликвидность..
В Украине есть потенциальные бизнеса которые могли бы разместится через УБ - Нова почта, Розетка, Сильпо только вся задача в сложном бюрократическом и долгом механизме этого размещения, а дешевыми деньгами из-под матрасов той же Новой почте можна затарится, ее все знают, в каждом доме, люди будут брать акции на ажиотаже. Все дело в регуляторе который НКЦПФР НБУ, они то не хотят дать бизнесу другого источника. А так прослойка кредитных банкиров имеют офигенные откаты и работу с кредиторами на долгие годы, пока в кредитора не появится пробоина, тогда все накинутся и бизнес исчезнет. Акция с ее публичностью никому не нужна. Лучше работает кредитный механизм под кодовым названием - шахер махер парикмахер,