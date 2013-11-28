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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2375237623772378

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 50
Сильный рост
10%
5
Рост
10%
5
Болото
62%
31
Падение
18%
9
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:01

  vladislavlvov написав:GTS
хорошо что вы подняли данную тему..
из 70 предприятий в экс листинге может 5-7 которые бы хотели бы там быть..
вопрос а что сделала уб чтобы они там остались? попросила заплатить?
как по мне можно было пропиарить недооцененные недопапиры.
в чем была идея уб---!!! в недоценности бумаг фондового рынка Украины..по сравнению даже с той же Польшей...
я вот звонил на уб спросил какие у вас перспективы мне ответили пока в ближайшие годы кроме недо фьючей ничего не предвидится.. на вопрос а чем торговать мне не ответили..
поэтому пока лучше Варшава.. там хоть есть какая то ликвидность..


В Украине есть потенциальные бизнеса которые могли бы разместится через УБ - Нова почта, Розетка, Сильпо только вся задача в сложном бюрократическом и долгом механизме этого размещения, а дешевыми деньгами из-под матрасов той же Новой почте можна затарится, ее все знают, в каждом доме, люди будут брать акции на ажиотаже. Все дело в регуляторе который НКЦПФР НБУ, они то не хотят дать бизнесу другого источника. А так прослойка кредитных банкиров имеют офигенные откаты и работу с кредиторами на долгие годы, пока в кредитора не появится пробоина, тогда все накинутся и бизнес исчезнет. Акция с ее публичностью никому не нужна. Лучше работает кредитный механизм под кодовым названием - шахер махер парикмахер,
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:22

Re: Идеи: портфель

  joik написав:той же Новой почте можна затарится, ее все знают, в каждом доме, люди будут брать акции на ажиотаже.

НП вже випускає облігації займу
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:39

  greenozon написав:
  joik написав:той же Новой почте можна затарится, ее все знают, в каждом доме, люди будут брать акции на ажиотаже.

НП вже випускає облігації займу

то є так, однак шкода що випуск закритий, пропозиція була досить цікава)
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:18

Re: Идеи: портфель

  UX-2019 написав:то є так, однак шкода що випуск закритий, пропозиція була досить цікава)

маєте на увазі що простий інвестор із вулиці не мав жодної змоги купити (через брокера) ці бумаги?
мені цікаво що означає закритий випуск бумаг, і загалом..
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:07

  greenozon написав:
  joik написав:той же Новой почте можна затарится, ее все знают, в каждом доме, люди будут брать акции на ажиотаже.

НП вже випускає облігації займу


Как по мне облигации с фиксированым купоном и инвестиционным налогом, да порогом входа не ниже миллиона, даже от Новой почты,не столь привлекательный инструмент, тогда выгоднее идти ОВГЗ. Другое дело акции!!!
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:29

Re: Идеи: портфель

  joik написав:Другое дело акции!!!


ризики неспівмірні
акції треба вміти аналізувати, відбирати, розбиратись в бухобліку, вміти його читати
двд по акціям досить малі
чи ви про спекуляцію?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:43

  greenozon написав:
  UX-2019 написав:то є так, однак шкода що випуск закритий, пропозиція була досить цікава)

маєте на увазі що простий інвестор із вулиці не мав жодної змоги купити (через брокера) ці бумаги?
мені цікаво що означає закритий випуск бумаг, і загалом..

приблизно так і є.
закритий випуск мається на увазі що компанія надає пропозицію визначеному колу інвесторів придбати ці папери, просто прийти і сказати я теж хочу не вийде)
на вторинному ринку можливо і вийде їх викупити, але думаю це буде далеко не так ефективно як при розміщенні.
UX-2019
 
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