GTS написав: joik написав: Як раз ні, не про спекуляцію, все що ви перерахували це так, але ліквідність української акції, як інструмента капіталізації полягає в малому порозі входу, і в постійній можливості виходу і основне, враховуючи українську економічну ситуацію постійно непередбачувану саме акція може вирости на протязі кількох років суттєво, як приклад Аваль, навіть зараз є можливість війти із Турбоатома, МХП, Центра. А в порівнянні з облігаціями вторинний ринок дуже специфічний, найти покупця проблема, а шансу дочекатися ажіотажу на збільшення номіналу немає взагалі, по жодним облігаціями українських емітентів не можу навести приклад.

Якщо брати за приклад капітал вкладений в акції 12-13р. Аваль і депозит, то по моїм розрахункам, у 19 році капітал в акціях Авалю перевищив дохідність і депозиту і інфляції і станом на сьогодні можна спокійно за один день скинути пакет Аваля через брокера на УБ. Якось так, не заходячи у порівняння із закордонними активами, а граючись у місцевій інвестиційній пісочниці.

Похоже вы давно не торговали.

Похоже вы давно не торговали.



Сейчас с ликвидностью практически всех акций реально проблема. Если вы захотите продать каких-либо акций на 500 тыс гривен и больше, то вы не сможете сделать этого в тот же день, поверьте.



В рынке акций плотности на такие суммы по безадресным заявкам физически просто нет, а если вы дадите приказ брокеру работать с вашей заявкой, то в лучшем случае ваш заказ удастся исполнить в течение месяца или вам нужно будет соглашаться на большой дисконт, чтобы продать раньше.



В то же время суверенные облигации свободно торгуются на десятки миллионов гривен в день в обе стороны.



P.S. Та даже просто посмотрите объёмы торгов по акциям на УБ (от силы пара десятков тысяч гривен в день) и объёмы торгов суверенных облигаций на ПФТС (несколько сотен миллионов гривен в день).



Так я и про это, если рисковый капитал инвестора состоит из 20 000-100 000 долларов сразу в одной сумме, то в укракции вкладывать это преступление. Тогда ИВ.

А когда инвестор рискует в месяц или квартал инвестировать суму в районе 10 000 -20 000 грн. тогда укракции. Это болото дает огромный негативный долгострочный опыт, который при переходе на порядок большие суммы инвестирования за границу очень отрезвляет!!!! Так я и про это, если рисковый капитал инвестора состоит из 20 000-100 000 долларов сразу в одной сумме, то в укракции вкладывать это преступление. Тогда ИВ.А когда инвестор рискует в месяц или квартал инвестировать суму в районе 10 000 -20 000 грн. тогда укракции. Это болото дает огромный негативный долгострочный опыт, который при переходе на порядок большие суммы инвестирования за границу очень отрезвляет!!!! joik Повідомлень: 261 З нами з: 24.07.17 Подякував: 27 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:35 greenozon написав: іноді подумую про покупку укракцій час від часу, але підкажіть - яка ситуація із сквіз-аутами, вони вже завершились, чи вищевказані теж можуть захотіти виконати цю процедуру, відповідно скуплять акції у дрібних фізиків за безцінь іноді подумую про покупку укракцій час від часу, але підкажіть - яка ситуація із сквіз-аутами, вони вже завершились, чи вищевказані теж можуть захотіти виконати цю процедуру, відповідно скуплять акції у дрібних фізиків за безцінь

Закон про squeeze-out действует, его никто не отменял. Остаётся только верить Авалю на слово. Они несколько раз заявляли, что им это не надо. Про МХП ничего не слышал.



У Аваля доли сейчас такие:

1. Raiffeisen Bank International AG -- 68.2036%

2. European Bank for Reconstruction and Development -- 30.0000%



RBI и EBRR могут подписать NDA и тогда у них суммарно будет больше 95% акций, могут и объявить про сквиз.



В МХП много мелких долей среди крупных институционалов, поэтому сквиза можно не опасаться:

Повідомлень: 444 З нами з: 27.10.10 Подякував: 95 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:43 joik написав: А когда инвестор рискует в месяц или квартал инвестировать суму в районе 10 000 -20 000 грн. тогда укракции. Это болото дает огромный негативный долгострочный опыт, который при переходе на порядок большие суммы инвестирования за границу очень отрезвляет!!!! А когда инвестор рискует в месяц или квартал инвестировать суму в районе 10 000 -20 000 грн. тогда укракции. Это болото дает огромный негативный долгострочный опыт, который при переходе на порядок большие суммы инвестирования за границу очень отрезвляет!!!!

Как по мне, если речь идёт про 300-700 долларов, тогда проще открыть счёт в брокерской компании, которая находится в юрисдикции ЕС и подключиться к инвестиционному счёту, которым руководит управляющий.



У вас есть возможность контролировать уровень посадки и установить баланс при котором счёт автоматически отключается от управления. Стратегию можно выбрать любую.



Повідомлень: 444 З нами з: 27.10.10 Подякував: 95 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:06 GTS написав: joik написав: А когда инвестор рискует в месяц или квартал инвестировать суму в районе 10 000 -20 000 грн. тогда укракции. Это болото дает огромный негативный долгострочный опыт, который при переходе на порядок большие суммы инвестирования за границу очень отрезвляет!!!! А когда инвестор рискует в месяц или квартал инвестировать суму в районе 10 000 -20 000 грн. тогда укракции. Это болото дает огромный негативный долгострочный опыт, который при переходе на порядок большие суммы инвестирования за границу очень отрезвляет!!!!

Как по мне, если речь идёт про 300-700 долларов, тогда проще открыть счёт в брокерской компании, которая находится в юрисдикции ЕС и подключиться к инвестиционному счёту, которым руководит управляющий.



У вас есть возможность контролировать уровень посадки и установить баланс при котором счёт автоматически отключается от управления. Стратегию можно выбрать любую.



