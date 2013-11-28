joik написав:Як раз ні, не про спекуляцію, все що ви перерахували це так, але ліквідність української акції, як інструмента капіталізації полягає в малому порозі входу, і в постійній можливості виходу і основне, враховуючи українську економічну ситуацію постійно непередбачувану саме акція може вирости на протязі кількох років суттєво, як приклад Аваль, навіть зараз є можливість вийти із Турбоатома, МХП, Центра. А в порівнянні з облігаціями вторинний ринок дуже специфічний, найти покупця проблема, а шансу дочекатися ажіотажу на збільшення номіналу немає взагалі, по жодним облігаціями українських емітентів не можу навести приклад. Якщо брати за приклад капітал вкладений в акції 12-13р. Аваль і депозит, то по моїм розрахункам, у 19 році капітал в акціях Авалю перевищив дохідність і депозиту і інфляції і станом на сьогодні можна спокійно за один день скинути пакет Аваля через брокера на УБ. Якось так, не заходячи у порівняння із закордонними активами, а граючись у місцевій інвестиційній пісочниці.
Похоже вы давно не торговали.
Сейчас с ликвидностью практически всех акций реально проблема. Если вы захотите продать каких-либо акций на 500 тыс гривен и больше, то вы не сможете сделать этого в тот же день, поверьте.
В рынке акций плотности на такие суммы по безадресным заявкам физически просто нет, а если вы дадите приказ брокеру работать с вашей заявкой, то в лучшем случае ваш заказ удастся исполнить в течение месяца или вам нужно будет соглашаться на большой дисконт, чтобы продать раньше.
В то же время суверенные облигации свободно торгуются на десятки миллионов гривен в день в обе стороны.
P.S. Та даже просто посмотрите объёмы торгов по акциям на УБ (от силы пара десятков тысяч гривен в день) и объёмы торгов суверенных облигаций на ПФТС (несколько сотен миллионов гривен в день).
P.P.S. Рынок акций в Украине это болото и это надо понимать. Те немногие инвесторы, которые покупают акции, покупают преимущественно Аваль и МХП и делают это ради дивидендов, при этом прекрасно понимают, что не смогут в случае чего быстро выйти из них.
Так я и про это, если рисковый капитал инвестора состоит из 20 000-100 000 долларов сразу в одной сумме, то в укракции вкладывать это преступление. Тогда ИВ. А когда инвестор рискует в месяц или квартал инвестировать суму в районе 10 000 -20 000 грн. тогда укракции. Это болото дает огромный негативный долгострочный опыт, который при переходе на порядок большие суммы инвестирования за границу очень отрезвляет!!!!
greenozon написав:іноді подумую про покупку укракцій час від часу, але підкажіть - яка ситуація із сквіз-аутами, вони вже завершились, чи вищевказані теж можуть захотіти виконати цю процедуру, відповідно скуплять акції у дрібних фізиків за безцінь
Закон про squeeze-out действует, его никто не отменял. Остаётся только верить Авалю на слово. Они несколько раз заявляли, что им это не надо. Про МХП ничего не слышал.
У Аваля доли сейчас такие: 1. Raiffeisen Bank International AG -- 68.2036% 2. European Bank for Reconstruction and Development -- 30.0000%
RBI и EBRR могут подписать NDA и тогда у них суммарно будет больше 95% акций, могут и объявить про сквиз.
В МХП много мелких долей среди крупных институционалов, поэтому сквиза можно не опасаться:
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
joik написав:А когда инвестор рискует в месяц или квартал инвестировать суму в районе 10 000 -20 000 грн. тогда укракции. Это болото дает огромный негативный долгострочный опыт, который при переходе на порядок большие суммы инвестирования за границу очень отрезвляет!!!!
Как по мне, если речь идёт про 300-700 долларов, тогда проще открыть счёт в брокерской компании, которая находится в юрисдикции ЕС и подключиться к инвестиционному счёту, которым руководит управляющий.
У вас есть возможность контролировать уровень посадки и установить баланс при котором счёт автоматически отключается от управления. Стратегию можно выбрать любую.
joik написав:А когда инвестор рискует в месяц или квартал инвестировать суму в районе 10 000 -20 000 грн. тогда укракции. Это болото дает огромный негативный долгострочный опыт, который при переходе на порядок большие суммы инвестирования за границу очень отрезвляет!!!!
Как по мне, если речь идёт про 300-700 долларов, тогда проще открыть счёт в брокерской компании, которая находится в юрисдикции ЕС и подключиться к инвестиционному счёту, которым руководит управляющий.
У вас есть возможность контролировать уровень посадки и установить баланс при котором счёт автоматически отключается от управления. Стратегию можно выбрать любую.
Стратегически меня больше напрягает количество посредников и комиссий с других юрисдикций. В укракциях есть емитент, брокер,банк цепочка понятна и близка - вообщем есть перспектива судебного разбирательства. А вот ихние юридические тонкости, совсем другие, трактовка контроль, почитал и не решился инвестировать в другие юрисдикции, только по высокому риску и затратам на возврат денежных средств.
joik написав:Стратегически меня больше напрягает количество посредников и комиссий с других юрисдикций. В укракциях есть емитент, брокер,банк цепочка понятна и близка - вообщем есть перспектива судебного разбирательства. А вот ихние юридические тонкости, совсем другие, трактовка контроль, почитал и не решился инвестировать в другие юрисдикции, только по высокому риску и затратам на возврат денежных средств.
К сожалению, у нас аналогичных инструментов и продуктов на локальном рынке нет. Если готовы рискнуть своей тысячей долларов, тогда можно открыть зарубежный счёт и проверить на собственном примере как всё работает.
Если у вас накопилось 300 тыс. гривен или более, тогда можно покупать суверенные евробонды под 5% годовых. В условиях супернизких и отрицательных доходностей это просто подарок, и как бонус можете почувствовать себя патриотом. Всё-таки деньги доверяете своему государство, а не кому-либо.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.