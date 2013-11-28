GTS написав:

joik написав: Як раз ні, не про спекуляцію, все що ви перерахували це так, але ліквідність української акції, як інструмента капіталізації полягає в малому порозі входу, і в постійній можливості виходу і основне, враховуючи українську економічну ситуацію постійно непередбачувану саме акція може вирости на протязі кількох років суттєво, як приклад Аваль, навіть зараз є можливість вийти із Турбоатома, МХП, Центра. А в порівнянні з облігаціями вторинний ринок дуже специфічний, найти покупця проблема, а шансу дочекатися ажіотажу на збільшення номіналу немає взагалі, по жодним облігаціями українських емітентів не можу навести приклад.

Якщо брати за приклад капітал вкладений в акції 12-13р. Аваль і депозит, то по моїм розрахункам, у 19 році капітал в акціях Авалю перевищив дохідність і депозиту і інфляції і станом на сьогодні можна спокійно за один день скинути пакет Аваля через брокера на УБ. Якось так, не заходячи у порівняння із закордонними активами, а граючись у місцевій інвестиційній пісочниці. Як раз ні, не про спекуляцію, все що ви перерахували це так, але ліквідність української акції, як інструмента капіталізації полягає в малому порозі входу, і в постійній можливості виходу і основне, враховуючи українську економічну ситуацію постійно непередбачувану саме акція може вирости на протязі кількох років суттєво, як приклад Аваль, навіть зараз є можливість вийти із Турбоатома, МХП, Центра. А в порівнянні з облігаціями вторинний ринок дуже специфічний, найти покупця проблема, а шансу дочекатися ажіотажу на збільшення номіналу немає взагалі, по жодним облігаціями українських емітентів не можу навести приклад.Якщо брати за приклад капітал вкладений в акції 12-13р. Аваль і депозит, то по моїм розрахункам, у 19 році капітал в акціях Авалю перевищив дохідність і депозиту і інфляції і станом на сьогодні можна спокійно за один день скинути пакет Аваля через брокера на УБ. Якось так, не заходячи у порівняння із закордонними активами, а граючись у місцевій інвестиційній пісочниці.

Похоже вы давно не торговали.Сейчас с ликвидностью практически всех акций реально проблема. Если вы захотите продать каких-либо акций на 500 тыс гривен и больше, то вы не сможете сделать этого в тот же день, поверьте.В рынке акций плотности на такие суммы по безадресным заявкам физически просто нет, а если вы дадите приказ брокеру работать с вашей заявкой, то в лучшем случае ваш заказ удастся исполнить в течение месяца или вам нужно будет соглашаться на большой дисконт, чтобы продать раньше.В то же время суверенные облигации свободно торгуются на десятки миллионов гривен в день в обе стороны.P.S. Та даже просто посмотрите объёмы торгов по акциям на УБ (от силы пара десятков тысяч гривен в день) и объёмы торгов суверенных облигаций на ПФТС (несколько сотен миллионов гривен в день).P.P.S. Рынок акций в Украине это болото и это надо понимать. Те немногие инвесторы, которые покупают акции, покупают преимущественно Аваль и МХП и делают это ради дивидендов, при этом прекрасно понимают, что не смогут в случае чего быстро выйти из них.