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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:40
greenozon, загрузил, спасибо!
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:16
GTS
нема за що, але боюсь що за цей час ці всі % вже змінились...
до речі нещодавно був в відділенні Альфи, до персмен натякав про цю тему, але казав що все ще дуже (для неї) незрозуміле і що в неї ще не було клієнтів, хоча люди вже питались!
+50грн !
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