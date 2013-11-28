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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:40
greenozon, загрузил, спасибо!
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:16
GTS
нема за що, але боюсь що за цей час ці всі % вже змінились...
до речі нещодавно був в відділенні Альфи, до персмен натякав про цю тему, але казав що все ще дуже (для неї) незрозуміле і що в неї ще не було клієнтів, хоча люди вже питались!
+50грн !
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:00
В нормальный именно фондовый рынок в стране,где все заточено под олигархов-монополистов и обслуживание их интересов я не верю.Вот отсквизили у меня пару лет назад пакет авдк по 15 ибо нет бога,кроме ахметова и метинвест пророк его,но я о другом.Ведь не все,что производится в стране идёт на экспорт.Неужели производителям,продавцам, транспортным,авиакомпаниям неинтересны поставочные фьючерсы на дизель,керосин, зерно,свинину,подсолнечник,рапс,различный металлопрокат,а банкам разве помешают брокерские лицензии и разнообразие структурированных продуктов,рассчетных валютных и товарных деривативов?Это же заработок,клиенты,возможности.Или все это возможно лишь после слома Бенисуэлы?
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