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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2377237823792380

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 52
Сильный рост
10%
5
Рост
10%
5
Болото
62%
32
Падение
19%
10
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:40

greenozon, загрузил, спасибо!
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:16

GTS
нема за що, але боюсь що за цей час ці всі % вже змінились...
до речі нещодавно був в відділенні Альфи, до персмен натякав про цю тему, але казав що все ще дуже (для неї) незрозуміле і що в неї ще не було клієнтів, хоча люди вже питались!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:00

В нормальный именно фондовый рынок в стране,где все заточено под олигархов-монополистов и обслуживание их интересов я не верю.Вот отсквизили у меня пару лет назад пакет авдк по 15 ибо нет бога,кроме ахметова и метинвест пророк его,но я о другом.Ведь не все,что производится в стране идёт на экспорт.Неужели производителям,продавцам, транспортным,авиакомпаниям неинтересны поставочные фьючерсы на дизель,керосин, зерно,свинину,подсолнечник,рапс,различный металлопрокат,а банкам разве помешают брокерские лицензии и разнообразие структурированных продуктов,рассчетных валютных и товарных деривативов?Это же заработок,клиенты,возможности.Или все это возможно лишь после слома Бенисуэлы?
goldfinger
 
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