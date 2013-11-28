Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в апреле-июне 2020 года реализовал 170,91 тыс. тонн куриного мяса, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно пресс-релизу компании в понедельник, продажи курятины по итогам первого полугодия снизились на 5% - до 328,39 тыс. тонн. "Это обусловлено в основном сложной ситуацией как на внутреннем (главным образом во II квартале), так и на экспортном рынках, в результате вспышки птичьего гриппа в Украине в I квартале 2020 года и пандемии COVID-19 с марта 2020 года", - отметили в компании.

Объемы производства мяса птицы во втором квартале 2020 года остались относительно стабильными – 181,29 тыс. тонн (182,31 тыс. тонн в первом полугодии 2019), а по итогам января-июня 2020 года выросли на 2% - до 359,93 тыс. тонн. В течение второго квартала объем экспорта снизился на 9% и составил 88,51 тыс. тонн, в первом полугодии 2020 года - на 10% - до 170,55 тыс. тонн. "Несмотря на сложные времена, МХП продолжил следовать стратегии как географической диверсификации, так и оптимизации продуктового микса, направляя основные объемы экспорта курятины преимущественно в страны Ближнего Востока, СНГ и Африки.

Общий экспорт курятины в І полугодии 2020 составил около 52% против 55% за І полугодие 2019 от общего объема продаж курятины", - сообщили в компании. Во втором квартале 2020 года средняя цена на курятину (как в Украине, так и на экспорт) составила 34,16 грн/кг натурального веса ($1,27) без НДС, и уменьшилась на 15% в гривне. Средняя цена на курятину в первом полугодии 2020 составила 34,3 грн ($1,32), что на 13% ниже в гривне, по сравнению с ценой в первом полугодии 2019. "Цены во втором квартале и первом полугодии 2020 года снизились, главным образом, из-за изменения ассортимента продукции (значительное снижение продаж филе в ЕС и увеличения продаж в страны Ближнего Востока) и низкие цены на филе в ЕС", - пояснили в агрохолдинге. Объем продаж МХП готовой мясной продукции (колбасы и копченого мяса) в первом полугодии 2020 составил 16,52 тыс. тонн и остался относительно стабильным год к году.

Средняя цена в первом полугодии 2020 года выросла на 6% - до 69,99 грн за 1 кг (без НДС) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном благодаря стратегии повышения цен на продукцию и увеличению доли более дорогой продукции в ассортименте. Объем продаж полуфабрикатов в первом полугодии 2020 года составил 8,54 тыс. тонн и остался относительно стабильным год к году. Средняя цена в первом полугодии 2020 снизилась на 2% - до 39,91 грн за 1 кг (без НДС) в основном из-за изменения продуктового микса, что было вызвано временной приостановкой деятельности HoReCa (например, KFC, местные услуги быстрого питания и т.д.) во время деятельности компании из-за пандемии COVID-19.

"Следуя стратегии PP (Perutnina Ptuj - ИФ) по увеличению производства продукции из курятины и увеличения мощностей нескольких предприятий в Сербии и Хорватии, во втором квартале 2020 года мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили 26,1 тыс. тонн мяса курятины и индейки (на 67% больше, чем во втором квартале 2019 года), в то время как продажи курятины составили 15,86 тыс. тонн (стабильно к второму кварталу 2019 года - ИФ)", - указали в МХП.

В январе-июне 2020 года мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента составили 49,96 тыс. тонн мяса курятины и индейки (на 143% больше, чем в I полугодии 2019), в то время как продажи курятины выросли на 47% - до 31,04 тыс. тонн. В апреле-июне 2020 года мощности PP по производству продуктов мясопереработки (включая колбасы и полуфабрикаты) составили 10,71 тыс. тонн, продажи снизились на 2% - до 8,29 тыс. тонн. В первом полугодии 2020 мощности компании по производству продуктов мясопереработки составили 18,92 тыс. тонн, продажи выросли на 58% - до 17,5 тыс. тонн.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн, выручка увеличилась на 32% - до $2,06 млрд.