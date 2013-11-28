|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:00
UX-2019
На сколько я знаю, они не точно повторяют, а пытаются активно управлять.
Потому в какие-то периоды они могут обгонять индекс или проигрывать.
Все украинские продукты (ОВГЗ, акции, фонда) для тех кто не хочет или не может на прямую инвестировать в иностранные активы.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10608
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 1533 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:21
St/2 написав:UX-2019
На сколько я знаю, они не точно повторяют, а пытаются активно управлять.
Потому в какие-то периоды они могут обгонять индекс или проигрывать.
Все украинские продукты (ОВГЗ, акции, фонда) для тех кто не хочет или не может на прямую инвестировать в иностранные активы.
Ну то есть в целом схема работоспособная и пользоваться можно?
То что они базовый актив по сути не держат, это не критично?
-
UX-2019
-
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 24.01.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:46
UX-2019
Инфраструктурно там все хорошо.
Как инструмент "акции США" малому инвестору из Украины рекомендовать можно.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10608
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 1533 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|80744
|
|