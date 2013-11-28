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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:00
UX-2019
На сколько я знаю, они не точно повторяют, а пытаются активно управлять.
Потому в какие-то периоды они могут обгонять индекс или проигрывать.
Все украинские продукты (ОВГЗ, акции, фонда) для тех кто не хочет или не может на прямую инвестировать в иностранные активы.
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St/2
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:21
St/2 написав:UX-2019
На сколько я знаю, они не точно повторяют, а пытаются активно управлять.
Потому в какие-то периоды они могут обгонять индекс или проигрывать.
Все украинские продукты (ОВГЗ, акции, фонда) для тех кто не хочет или не может на прямую инвестировать в иностранные активы.
Ну то есть в целом схема работоспособная и пользоваться можно?
То что они базовый актив по сути не держат, это не критично?
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UX-2019
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:46
UX-2019
Инфраструктурно там все хорошо.
Как инструмент "акции США" малому инвестору из Украины рекомендовать можно.
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St/2
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:50
Гуляй рванина!:
Набсовет "Укрнафты" назначил нового главу компании без конкурса
Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" и глава правления компании Олег Гез в пятницу заключили контракт.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, за день до подписания контракта набсовет прекратил полномочия Геза как члена правления, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, в конце мая набсовет "Укрнафты" решил прекратить конкурс на главу правления, назначив на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы с мая 2019 года.
Инициаторами такого решения стали представители Игоря Коломойского и партнеров, их поддержали назначенные "Нафтогазом" члены набсовета и непосредственно директор по юридическим вопросам НАК Ярослав Теклюк.
На то время глава набсовета "Укрнафты", исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил, что голосовал против такого решения и обратился к главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву с просьбой его разъяснить.
Однако в "Нафтогазе" заявили, что правления НАК поддерживает назначение главой "Укрнафты" исполняющего обязанности главы Олега Геза без конкурса, поскольку считает, что отбор кандидатов не отвечал стандартам корпоративного управления.
Под руководством Олега Геза "Укрнафта" в последнее время подписала ряд мировых соглашений с компаниями окружения Коломойского на 7,6 млрд грн. Финансовые результаты работы нефтяной компании за 2019 год еще не опубликованы.
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