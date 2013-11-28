RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2378237923802381

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 53
Сильный рост
9%
5
Рост
9%
5
Болото
62%
33
Падение
19%
10
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:00

UX-2019
На сколько я знаю, они не точно повторяют, а пытаются активно управлять.
Потому в какие-то периоды они могут обгонять индекс или проигрывать.

Все украинские продукты (ОВГЗ, акции, фонда) для тех кто не хочет или не может на прямую инвестировать в иностранные активы.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10608
З нами з: 02.09.08
Подякував: 661 раз.
Подякували: 1533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:21

  St/2 написав:UX-2019
На сколько я знаю, они не точно повторяют, а пытаются активно управлять.
Потому в какие-то периоды они могут обгонять индекс или проигрывать.

Все украинские продукты (ОВГЗ, акции, фонда) для тех кто не хочет или не может на прямую инвестировать в иностранные активы.

Ну то есть в целом схема работоспособная и пользоваться можно?
То что они базовый актив по сути не держат, это не критично?
UX-2019
 
Повідомлень: 62
З нами з: 24.01.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:46

UX-2019
Инфраструктурно там все хорошо.

Как инструмент "акции США" малому инвестору из Украины рекомендовать можно.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10608
З нами з: 02.09.08
Подякував: 661 раз.
Подякували: 1533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:50

Гуляй рванина!:

Набсовет "Укрнафты" назначил нового главу компании без конкурса
Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" и глава правления компании Олег Гез в пятницу заключили контракт.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, за день до подписания контракта набсовет прекратил полномочия Геза как члена правления, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в конце мая набсовет "Укрнафты" решил прекратить конкурс на главу правления, назначив на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы с мая 2019 года.

Инициаторами такого решения стали представители Игоря Коломойского и партнеров, их поддержали назначенные "Нафтогазом" члены набсовета и непосредственно директор по юридическим вопросам НАК Ярослав Теклюк.

На то время глава набсовета "Укрнафты", исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил, что голосовал против такого решения и обратился к главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву с просьбой его разъяснить.

Однако в "Нафтогазе" заявили, что правления НАК поддерживает назначение главой "Укрнафты" исполняющего обязанности главы Олега Геза без конкурса, поскольку считает, что отбор кандидатов не отвечал стандартам корпоративного управления.

Под руководством Олега Геза "Укрнафта" в последнее время подписала ряд мировых соглашений с компаниями окружения Коломойского на 7,6 млрд грн. Финансовые результаты работы нефтяной компании за 2019 год еще не опубликованы.
komp
1
 
Повідомлень: 8258
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2291 раз.
Подякували: 3356 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 2378237923802381
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 20:47
166 80747
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 12:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.