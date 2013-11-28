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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2378237923802381

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 54
Сильный рост
9%
5
Рост
9%
5
Болото
61%
33
Падение
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:00

UX-2019
На сколько я знаю, они не точно повторяют, а пытаются активно управлять.
Потому в какие-то периоды они могут обгонять индекс или проигрывать.

Все украинские продукты (ОВГЗ, акции, фонда) для тех кто не хочет или не может на прямую инвестировать в иностранные активы.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:21

  St/2 написав:UX-2019
На сколько я знаю, они не точно повторяют, а пытаются активно управлять.
Потому в какие-то периоды они могут обгонять индекс или проигрывать.

Все украинские продукты (ОВГЗ, акции, фонда) для тех кто не хочет или не может на прямую инвестировать в иностранные активы.

Ну то есть в целом схема работоспособная и пользоваться можно?
То что они базовый актив по сути не держат, это не критично?
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:46

UX-2019
Инфраструктурно там все хорошо.

Как инструмент "акции США" малому инвестору из Украины рекомендовать можно.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:50

Гуляй рванина!:

Набсовет "Укрнафты" назначил нового главу компании без конкурса
Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" и глава правления компании Олег Гез в пятницу заключили контракт.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, за день до подписания контракта набсовет прекратил полномочия Геза как члена правления, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в конце мая набсовет "Укрнафты" решил прекратить конкурс на главу правления, назначив на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы с мая 2019 года.

Инициаторами такого решения стали представители Игоря Коломойского и партнеров, их поддержали назначенные "Нафтогазом" члены набсовета и непосредственно директор по юридическим вопросам НАК Ярослав Теклюк.

На то время глава набсовета "Укрнафты", исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил, что голосовал против такого решения и обратился к главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву с просьбой его разъяснить.

Однако в "Нафтогазе" заявили, что правления НАК поддерживает назначение главой "Укрнафты" исполняющего обязанности главы Олега Геза без конкурса, поскольку считает, что отбор кандидатов не отвечал стандартам корпоративного управления.

Под руководством Олега Геза "Укрнафта" в последнее время подписала ряд мировых соглашений с компаниями окружения Коломойского на 7,6 млрд грн. Финансовые результаты работы нефтяной компании за 2019 год еще не опубликованы.
komp
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:36

Киев. 3 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – "Украинская биржа" (УБ, Киев) 4 августа 2020 года начнет восстановление срочного рынка в Украине с расчетного контракта на курс доллара США к гривне, говорится в сообщении на сайте биржи.

"Спецификация контракта осталась неизменной. Размер контракта – одна тысяча долларов США. Исполнение ближайшего контракта DXU0 – 15 сентября 2020 года", – уточняется в сообщении.

УБ напомнила, что торги на срочном рынке биржи стартовали в 2010 году, но в 2018 году были приостановлены в связи с запретом СНБО Украины на использование программного обеспечения торговой системы.

"Украинская биржа" учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей РТС, позже объединившейся с "Московской биржей".

УБ первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок.

Однако в середине июля 2018 года биржа приостановила торговлю всеми ценными бумагами в режиме безадресных заявок из-за запрета использовать в своей деятельности программное обеспечение "Московской биржи". В марте 2019 года УБ заявила о возобновлении торгов на рынке заявок на новой платформе.

В нынешнем году УБ увеличила уставный капитал с 25 млн грн до 41,006 млн грн за счет допэмиссии, что увеличило собственный капитал биржи почти вдвое – до 32,47 млн грн, и позволило возобновить торги на срочном рынке.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:31

“Центрэнерго” показало 493 млн гривен убытка за полгода
http://www.ukrrudprom.ua/news/TSentrene ... lgoda.html

дорвались..
а кто то вообще плюсы показывает?
Cеен прямо как алчевка в худшие времена..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:41

  vladislavlvov написав:“Центрэнерго” показало 493 млн гривен убытка за полгода
http://www.ukrrudprom.ua/news/TSentrene ... lgoda.html

дорвались..
а кто то вообще плюсы показывает?
Cеен прямо как алчевка в худшие времена..

кто ж их знает, выводят кто как знает и умеет...
ТАТМ еще вроди плюсовой, но результаты какие то мягко говоря не убедительные, особенно в сравнении с прошлыми годами
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:05

Укрнафта убыток за 1 полугодие 2,6 млрд.грн ( +18 млн 1п19 )

Чистий дохід - 9,97 млрд грн (за перше півріччя минулого року - 13,88 млрд грн).

Убыток за 2019 - 4,06 млрд ( прибыль 2018 +6,43 млрд)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:44

  UX-2019 написав:
  vladislavlvov написав:“Центрэнерго” показало 493 млн гривен убытка за полгода
http://www.ukrrudprom.ua/news/TSentrene ... lgoda.html

дорвались..
а кто то вообще плюсы показывает?
Cеен прямо как алчевка в худшие времена..

кто ж их знает, выводят кто как знает и умеет...
ТАТМ еще вроди плюсовой, но результаты какие то мягко говоря не убедительные, особенно в сравнении с прошлыми годами


2019,2020,2021 - это второе глубокое дно для укракций.
После этого дна врядли останутся укрнафта, Центренерго, тотже Аваль, если дивиденды перестанут платить, ходят такие слухи,ТАТМ если будет переходить от одной групировки к другой, тоже ничего хорошего не жди. Больше всего фондовый рынок из укракций не востановится, тяжелые времена!!!
joik
 
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