Набсовет "Укрнафты" назначил нового главу компании без конкурса Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" и глава правления компании Олег Гез в пятницу заключили контракт.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, за день до подписания контракта набсовет прекратил полномочия Геза как члена правления, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, в конце мая набсовет "Укрнафты" решил прекратить конкурс на главу правления, назначив на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы с мая 2019 года.
Инициаторами такого решения стали представители Игоря Коломойского и партнеров, их поддержали назначенные "Нафтогазом" члены набсовета и непосредственно директор по юридическим вопросам НАК Ярослав Теклюк.
На то время глава набсовета "Укрнафты", исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил, что голосовал против такого решения и обратился к главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву с просьбой его разъяснить.
Однако в "Нафтогазе" заявили, что правления НАК поддерживает назначение главой "Укрнафты" исполняющего обязанности главы Олега Геза без конкурса, поскольку считает, что отбор кандидатов не отвечал стандартам корпоративного управления.
Под руководством Олега Геза "Укрнафта" в последнее время подписала ряд мировых соглашений с компаниями окружения Коломойского на 7,6 млрд грн. Финансовые результаты работы нефтяной компании за 2019 год еще не опубликованы.
Киев. 3 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – "Украинская биржа" (УБ, Киев) 4 августа 2020 года начнет восстановление срочного рынка в Украине с расчетного контракта на курс доллара США к гривне, говорится в сообщении на сайте биржи.
"Спецификация контракта осталась неизменной. Размер контракта – одна тысяча долларов США. Исполнение ближайшего контракта DXU0 – 15 сентября 2020 года", – уточняется в сообщении.
УБ напомнила, что торги на срочном рынке биржи стартовали в 2010 году, но в 2018 году были приостановлены в связи с запретом СНБО Украины на использование программного обеспечения торговой системы.
"Украинская биржа" учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей РТС, позже объединившейся с "Московской биржей".
УБ первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок.
Однако в середине июля 2018 года биржа приостановила торговлю всеми ценными бумагами в режиме безадресных заявок из-за запрета использовать в своей деятельности программное обеспечение "Московской биржи". В марте 2019 года УБ заявила о возобновлении торгов на рынке заявок на новой платформе.
В нынешнем году УБ увеличила уставный капитал с 25 млн грн до 41,006 млн грн за счет допэмиссии, что увеличило собственный капитал биржи почти вдвое – до 32,47 млн грн, и позволило возобновить торги на срочном рынке.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
дорвались.. а кто то вообще плюсы показывает? Cеен прямо как алчевка в худшие времена..
кто ж их знает, выводят кто как знает и умеет... ТАТМ еще вроди плюсовой, но результаты какие то мягко говоря не убедительные, особенно в сравнении с прошлыми годами
2019,2020,2021 - это второе глубокое дно для укракций. После этого дна врядли останутся укрнафта, Центренерго, тотже Аваль, если дивиденды перестанут платить, ходят такие слухи,ТАТМ если будет переходить от одной групировки к другой, тоже ничего хорошего не жди. Больше всего фондовый рынок из укракций не востановится, тяжелые времена!!!