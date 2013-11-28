Киев. 3 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – "Украинская биржа" (УБ, Киев) 4 августа 2020 года начнет восстановление срочного рынка в Украине с расчетного контракта на курс доллара США к гривне, говорится в сообщении на сайте биржи.



"Спецификация контракта осталась неизменной. Размер контракта – одна тысяча долларов США. Исполнение ближайшего контракта DXU0 – 15 сентября 2020 года", – уточняется в сообщении.



УБ напомнила, что торги на срочном рынке биржи стартовали в 2010 году, но в 2018 году были приостановлены в связи с запретом СНБО Украины на использование программного обеспечения торговой системы.



"Украинская биржа" учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей РТС, позже объединившейся с "Московской биржей".



УБ первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок.



Однако в середине июля 2018 года биржа приостановила торговлю всеми ценными бумагами в режиме безадресных заявок из-за запрета использовать в своей деятельности программное обеспечение "Московской биржи". В марте 2019 года УБ заявила о возобновлении торгов на рынке заявок на новой платформе.



В нынешнем году УБ увеличила уставный капитал с 25 млн грн до 41,006 млн грн за счет допэмиссии, что увеличило собственный капитал биржи почти вдвое – до 32,47 млн грн, и позволило возобновить торги на срочном рынке.