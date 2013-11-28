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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2379238023812382

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 54
Сильный рост
9%
5
Рост
9%
5
Болото
61%
33
Падение
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:20

  GTS написав:Знакомый прислал котировки по фьючерсу на доллар/гривну :D

Зображення

:D :D :D
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:47

Chuprynka
Сентябрь экспирация?
St/2
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  #<1 ... 2379238023812382
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