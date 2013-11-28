|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 04 сер, 2020 13:20
-
Chuprynka
-
-
- Повідомлень: 337
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 сер, 2020 13:47
Chuprynka
Сентябрь экспирация?
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10617
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 1534 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|166
|80786
|