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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2379238023812382

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 54
Сильный рост
9%
5
Рост
9%
5
Болото
61%
33
Падение
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:20

  GTS написав:Знакомый прислал котировки по фьючерсу на доллар/гривну :D

Зображення

:D :D :D
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:47

Chuprynka
Сентябрь экспирация?
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:16

  joik написав:
  UX-2019 написав:
  vladislavlvov написав:“Центрэнерго” показало 493 млн гривен убытка за полгода
http://www.ukrrudprom.ua/news/TSentrene ... lgoda.html

дорвались..
а кто то вообще плюсы показывает?
Cеен прямо как алчевка в худшие времена..

кто ж их знает, выводят кто как знает и умеет...
ТАТМ еще вроди плюсовой, но результаты какие то мягко говоря не убедительные, особенно в сравнении с прошлыми годами


2019,2020,2021 - это второе глубокое дно для укракций.
После этого дна врядли останутся укрнафта, Центренерго, тотже Аваль, если дивиденды перестанут платить, ходят такие слухи,ТАТМ если будет переходить от одной групировки к другой, тоже ничего хорошего не жди. Больше всего фондовый рынок из укракций не востановится, тяжелые времена!!!

Из всего ВАГОН выглядит прилично!!! И фри-флоат и структура собственности понятна, и дивы платят не плохие (периодически) правда прибыль волнами....
Еще фармак отметил бы. Торгов по ней не много, но фри-флоат по ней не плохой, в основном у бывших и нынешних сотрудников сконцентрирован. в 15-ом умудрился оторвать на УБ 2500 шт по 95-120. Мелочь, но приятно. Прибыль с каждым годом растет, дивы то же!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:40

Группа компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского будет развивать Мотор Сич совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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