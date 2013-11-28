|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 04 сер, 2020 13:20
-
Chuprynka
-
-
- Повідомлень: 337
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 сер, 2020 13:47
Chuprynka
Сентябрь экспирация?
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10617
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 1534 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 сер, 2020 14:16
joik написав: UX-2019 написав:
кто ж их знает, выводят кто как знает и умеет...
ТАТМ еще вроди плюсовой, но результаты какие то мягко говоря не убедительные, особенно в сравнении с прошлыми годами
2019,2020,2021 - это второе глубокое дно для укракций.
После этого дна врядли останутся укрнафта, Центренерго, тотже Аваль, если дивиденды перестанут платить, ходят такие слухи,ТАТМ если будет переходить от одной групировки к другой, тоже ничего хорошего не жди. Больше всего фондовый рынок из укракций не востановится, тяжелые времена!!!
Из всего ВАГОН выглядит прилично!!! И фри-флоат и структура собственности понятна, и дивы платят не плохие (периодически) правда прибыль волнами....
Еще фармак отметил бы. Торгов по ней не много, но фри-флоат по ней не плохой, в основном у бывших и нынешних сотрудников сконцентрирован. в 15-ом умудрился оторвать на УБ 2500 шт по 95-120. Мелочь, но приятно. Прибыль с каждым годом растет, дивы то же!
-
VitaliyN
-
-
- Повідомлень: 188
- З нами з: 05.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:40
Группа компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского будет развивать Мотор Сич совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
-
GTS
-
-
- Повідомлень: 454
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|80786
|
|