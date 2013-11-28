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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 04 сер, 2020 14:16
Из всего ВАГОН выглядит прилично!!! И фри-флоат и структура собственности понятна, и дивы платят не плохие (периодически) правда прибыль волнами....
Еще фармак отметил бы. Торгов по ней не много, но фри-флоат по ней не плохой, в основном у бывших и нынешних сотрудников сконцентрирован. в 15-ом умудрился оторвать на УБ 2500 шт по 95-120. Мелочь, но приятно. Прибыль с каждым годом растет, дивы то же!
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:40
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 04 сер, 2020 21:09
Все они развиваторы с востока что северные что южные..пойдут по стопам залка
P/S/ по мотору более подробно
Сегодня у нас breaking news от Александра Ярославского. Он, похоже, плюнул на большую приватизацию, которая никак не начнется. И ищет другие возможности - к примеру, явно собрался поднять Мотор Сич, как в свое время ХТЗ.
Пресс-служба отписалась на офсайте DCH (
Китайцы-то еще со времен Пороха не имеют доступа к заводу, хотя и купили его за полновесные тугрики, и 100 лямов доляров в развитие вкатили. "Укроборонпром" отказался заморачиваться Мотор Сичью, есть схемы поденежнее.
А тут украинский инвестор, который и со всеми американскими послами ручкался, и с Джеком Ма фоткался. Похоже, решение проблемы "чья Мотор Сич, и что с ней делать" Украине принесли на блюдечке с голубой каемочкой". Осталось не прощелкать, чтобы потом не искать виноватых и ответственных
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