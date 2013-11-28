Додано: Вів 04 сер, 2020 21:09

GTS написав: Группа компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского будет развивать Мотор Сич совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

Все они развиваторы с востока что северные что южные..пойдут по стопам залкаP/S/ по мотору более подробноСегодня у нас breaking news от Александра Ярославского. Он, похоже, плюнул на большую приватизацию, которая никак не начнется. И ищет другие возможности - к примеру, явно собрался поднять Мотор Сич, как в свое время ХТЗ.Пресс-служба отписалась на офсайте DCH () поміж крапельками: "достигли договоренности с китайскими инвесторами о совместном развитии авиастроения".Китайцы-то еще со времен Пороха не имеют доступа к заводу, хотя и купили его за полновесные тугрики, и 100 лямов доляров в развитие вкатили. "Укроборонпром" отказался заморачиваться Мотор Сичью, есть схемы поденежнее.А тут украинский инвестор, который и со всеми американскими послами ручкался, и с Джеком Ма фоткался. Похоже, решение проблемы "чья Мотор Сич, и что с ней делать" Украине принесли на блюдечке с голубой каемочкой". Осталось не прощелкать, чтобы потом не искать виноватых и ответственных