дорвались.. а кто то вообще плюсы показывает? Cеен прямо как алчевка в худшие времена..
кто ж их знает, выводят кто как знает и умеет... ТАТМ еще вроди плюсовой, но результаты какие то мягко говоря не убедительные, особенно в сравнении с прошлыми годами
2019,2020,2021 - это второе глубокое дно для укракций. После этого дна врядли останутся укрнафта, Центренерго, тотже Аваль, если дивиденды перестанут платить, ходят такие слухи,ТАТМ если будет переходить от одной групировки к другой, тоже ничего хорошего не жди. Больше всего фондовый рынок из укракций не востановится, тяжелые времена!!!
Из всего ВАГОН выглядит прилично!!! И фри-флоат и структура собственности понятна, и дивы платят не плохие (периодически) правда прибыль волнами.... Еще фармак отметил бы. Торгов по ней не много, но фри-флоат по ней не плохой, в основном у бывших и нынешних сотрудников сконцентрирован. в 15-ом умудрился оторвать на УБ 2500 шт по 95-120. Мелочь, но приятно. Прибыль с каждым годом растет, дивы то же!
Группа компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского будет развивать Мотор Сич совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited.
Все они развиваторы с востока что северные что южные..пойдут по стопам залка
P/S/ по мотору более подробно Сегодня у нас breaking news от Александра Ярославского. Он, похоже, плюнул на большую приватизацию, которая никак не начнется. И ищет другие возможности - к примеру, явно собрался поднять Мотор Сич, как в свое время ХТЗ. Пресс-служба отписалась на офсайте DCH (http://dch.ua/presscenternews/1406/) поміж крапельками: "достигли договоренности с китайскими инвесторами о совместном развитии авиастроения". Китайцы-то еще со времен Пороха не имеют доступа к заводу, хотя и купили его за полновесные тугрики, и 100 лямов доляров в развитие вкатили. "Укроборонпром" отказался заморачиваться Мотор Сичью, есть схемы поденежнее. А тут украинский инвестор, который и со всеми американскими послами ручкался, и с Джеком Ма фоткался. Похоже, решение проблемы "чья Мотор Сич, и что с ней делать" Украине принесли на блюдечке с голубой каемочкой". Осталось не прощелкать, чтобы потом не искать виноватых и ответственных https://t.me/legitimniy
Киев. 5 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Первую сделку по фьючерсным контрактам на курс доллара США после двухлетнего перерыва и возобновления торгов ими на "Украинской бирже" (УБ) заключили крупнейшие акционеры биржи "Драгон Капитал" и "Фридом Финанс Украина", сообщила УБ.
"Это большой шаг для нашего рынка капитала. Мы уверены, что фьючерсы оживят инвестиционную индустрию в стране и предоставят украинскому бизнесу возможность хеджирования валютных рисков", – приводятся в релизе слова главы правления УБ Артемия Ершова.
Спецификация расчетного фьючерсного контракта на курс доллара США была утверждена регулятором НКЦБФР в декабре 2014 года. Размер контракта составляет $1000. Контракты по этой спецификации будут исполняться в сентябре, декабре, марте и июне. Первый контракт будет исполнен 15 сентября 2020 года.
Согласно информации на сайта биржи, котировки сентябрьского контракта составляют: покупка 27,84 грн/$1, продажа – 28,39 грн/$1, курс сделки – 28,3 грн/$1.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.